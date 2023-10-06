Teknoway, ilk bayiliğini verdi!

2006 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren Teknoway'in ilk bayisi Çekmeköy'de açıldı. İşte detaylar…

İlk Teknoway bayisi Çekmeköy'e açıldı!

İstanbul'da faaliyet gösteren ve müşteri memnuniyeti odaklı profesyonel teknik destek hizmetlerini tüm Türkiye çapında başarıyla uygulayan Teknoway, bayilik altyapısı hazırlıklarını tamamlayarak ilk bayiliklerini vermeye başladı.

İstanbul Çekmeköy'de açılan Teknoway bayisinde, Kadıköy'deki merkezde olduğu gibi cep telefonu teknik servis hizmetleri, ikinci el telefon alım satımı, elektrikli scooter tamir ve bakımı gibi hizmetler başta olmak üzere kullanıcılara uygun fiyatlı ürün ve aksesuar satışı da gerçekleştirilmeye başlandı.

Teknoway bayilik veriyor!

İstanbul Kadıköy'deki beş katlı merkez binasında, uzman teknik servis kadrosuyla cep telefonu tamiri ve yedek parçaları ile ilgili birçok teknik servis hizmetini aynı gün, hatta birkaç saat içerisinde gerçekleştirebilen Teknoway, artık Çekmeköy ve bu bölgeye yakın olan diğer yerleşim yerlerinde de kullanıcıların hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlayacak.

Son günlerde kullanımı oldukça yaygınlaşan ve şehir hayatının değişmezlerinden biri haline gelen elektrikli scooter'lar konusunda Türkiye'deki en ileri düzey servis anlayışını kullanıcılara sunan Teknoway, elektrikli scooter bakımı ve yedek parçaları konusunda da müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını Kadıköy'deki merkezinden sonra bundan böyle Teknoway Çekmeköy Şubesi'nde sunacak.

Elektrikli Scooter kullanıcıları Teknoway'e gelerek elektrikli scooter'larındaki bakım ihtiyaçlarını giderebilir ve garantili şekilde teknik servis hizmeti alabilirler. Teknoway Çekmeköy Şubesi de tıpkı Kadıköy merkezde olduğu gibi kargo ile elektrikli scooter tamiri yaparak, İstanbul dışında olan kullanıcılara da ayrıcalıklı elektrikli scooter tamir ve bakım hizmetleri ayrıcalığını sunmaya devam edecek. Arzu eden kullanıcılar yine ödeme kolaylıkları ve taksitle elektrikli scooter satın alabilecek, ikinci el elektrikli scooter'larını Teknoway'e satabilecek ve yeni bir elektrikli scooter'a geçiş yapabilecek.

Çekmeköy'de en iyi iPhone servisi

Uygun fiyatlı yedek parça ve garantili tamir hizmetine sahip olan Teknoway, Çekmeköy şubesinde de bu hizmet anlayışını devam ettiriyor. Özellikle iPhone başta olmak üzere Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei gibi markaların tümünde açma kapama tuşu tamiri, anakart arızası tamiri, arka kamera değişimi, batarya değişimi, arka cam kapak değişimi, ekran değişimi, entegre değişimi, home tuşu değişimi, hoparlör değişimi, kamera camı değişimi, kasa değişimi, ahize değişimi, mikrofon değişimi, ön cam değişimi, ön kamera değişimi ve şarj soketi değişimi işlemleri garantili olarak gerçekleştirilebiliyor.

Eğer şehir dışında yaşıyorsanız ve cep telefonunuzu Teknoway'in tecrübeli teknik servis personelleri tarafından garantili şekilde tamir edilmesini istiyorsanız Çekmeköy şubesine ulaşarak da ücretsiz çift yönlü kargo avantajı ile tamir işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Teknoway Çekmeköy Şubesi'nde de iPhone ön cam değişimi ve ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme gibi işlemler yapılabilmektedir.

Çekmeköy'de nakit telefon alan yerler

Cep telefonunu nakite çevirmek için Teknoway'in Çekmeköy şubesi ile de iletişim sağlayabilirsiniz. Kadıköy merkez ile entegre şekilde hareket eden Teknoway Çekmeköy Şubesi'nde cep telefonunuz en yüksek fiyata alınmaktadır ve takas durumunda daha da fazla avantajlar ve ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır.

Yine şehir dışında yaşayan ve "cep telefonum ne kadar eder" şeklinde araştırma yapan kullanıcılar için de Teknoway'in Çekmeköy Şubesi'nin önemli bir nokta olduğunu söyleyebilmek mümkün. Günlük yüksek adetli ikinci el telefon alışı ve satışı gerçekleştiren bir ağa sahip olan Teknoway'e cep telefonunuzu kargo ile göndererek anında nakit ödemenizi alabilirsiniz.

Bunun dışında bozuk veya ekranı kırık veya hasar görmüş cep telefonlarını yüksek fiyata satmak için de Teknoway Çekmeköy Şubesi ile görüşmeden son kararınızı vermeyin. Teknoway'in telefon alan siteler arasında sizi birebir satın alma uzmanı ile görüştürdüğü Telefon Sat sistemi de Teknoway şubesine entegre şekilde çalışmaktadır ve bu sayede İstanbul'da olmasanız bile cep telefonunuzun ne kadar edeceğini sadece birkaç dakika içerisinde öğrenebilirsiniz.

Elektrikli scooter tamiri Çekmeköy

Elektrikli Scooter'lar İstanbul'un her yerinde, Çekmeköy de dahil çok fazla adette bulunuyor. Her ne kadar elektrikli scooter'lar fazla bakım gerektirmese de zaman zaman kullanıcı kaynaklı veya yıpranmalar nedeni ile tamir veya bakım ihtiyaçlar duyabiliyor.

Teknoway'in Çekmeköy Şubesi'nde elektrikli scooter'ınızı Kadıköy'e getirmeden elektrikli scooter bakımı, scooter arıza tespiti, scooter lastik değişimi, scooter fren balata değişimi, scooter batarya testi, pil tamiri, fren ayarı, dolgu lastik değişimi, gidon ayarı, LED lamba tamiri, motor tamiri gibi tüm ihtiyaçlarınızı aynı gün garantili olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Elektrikli scooter sıvı teması gibi sorunları da sorunsuz bir şekilde çözebilen Teknoway Çekmeköy servisi, ayrıca elektrikli scooter aksesuarları ve ikinci el elektrikli scooter alımı ve satımı konusunda da en büyük çözüm ortaklarınızdan birisi olacaktır. Teknoway Çekmeköy Bayisi'nde elektrikli scooter anakart tamiri ve batarya tamiri gibi ileri düzey teknik servis işçiliklerini de sorunsuz bir şekilde hallettirebilirsiniz.

Teknoway bayilik şartları

Eğer siz de bulunduğunuz bölgede kurumsal ve profesyonel düzeyde bir hizmet sunmak ve Teknoway çatısı altında işlerinizi büyütmek istiyorsanız Teknoway'in bayilik hizmetini araştırabilir ve başvuru yapabilrisiniz. Teknoway bayilikleri için bulunduğunuz yer ve işletmenin m²'si gibi bilgiler oldukça önemlidir.

teknoway.com.tr/bayilik sitesi üzerinden araştırmanızı yapabilir ve bayilik başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Günümüzde elektrikli scooter ve cep telefonu yedek parçalarına uygun fiyatlı ve kolay erişim imkanı bulunması, bölgenizde de bu tarz parçalara olan ihtiyacı kolaylıkla karşılayabileceğiniz ve dükkan müşterilerinizin sayısını artırabileceğiniz anlamı da taşımaktadır. Teknoway Bayilik sayfasında yer alan formu doldurarak başvurunuzuı gerçekleştirebilirsiniz. Bilgiler incelendikten sonra size en kısa sürede dönüş yapılacaktır.