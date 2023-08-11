Teknosa, Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisinde Birinci Oldu

Teknosa, Sabancı Holding iştiraki olarak sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla güçlü büyümesini sürdürerek Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması arasında yer alıyor. M2S araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması' sonuçlarına göre Teknosa, Donanım kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Teknosa, Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması'nda "Donanım" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraki olan ve sürdürülebilirlik odağında çoklu kanalda ve benzersiz müşteri deneyimi konusunda gerçekleştirdiği uygulamalarla güçlü büyümesini sürdüren Teknosa, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

M2S araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması" sonuçları Fişekhane'de düzenlenen ödül töreninde açıklanırken, Teknosa da "Donanım" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketlerin ciro bilgilerinden hareketle genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması arasında yer alan Teknosa adına ödülü Kategori Grup Müdürü Serkan Gönen aldı.