Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde beş ödül kazandı

Teknosa, 'benzersiz müşteri deneyimi' sağlayan şirketleri ödüllendiren ' Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (TCXA Türkiye Customer Experience Awards) beş ödül kazandı.

Teknoloji perakendecisi ve e-ticaret markası Teknosa, 'benzersiz müşteri deneyimi' için çoklu kanalda hayata geçirdiği yeniliklerle ödüllere layık görüldü. Marka, 20 ayrı kategoride 'benzersiz müşteri deneyimi' sağlayan şirketleri ödüllendiren Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri 2023'te beş ödülün sahibi oldu.

4 ALTIN, 1 GÜMÜŞ ÖDÜL

Teknosa, 'Best Digital Transformation', 'Best Use of Technology' ve 'Business Change and Transformation' kategorilerinde altın ödülün sahibi olurken, 'Best Innovation in CX' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Teknosa ayrıca 'Overall Winner' kategorisinde de altın ödül kazandı. Ödülleri marka adına e-ticaret, CRM, müşteri deneyimi ekipleri aldı.