Teknosa, TeknoClub üyeleri adına ormanı büyütmeye devam ediyor

Teknosa, TeknoClub üyeleri adına Ege Orman Vakfı iş birliğiyle oluşturduğu ormanı müşterileriyle birlikte büyütmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik alanında birçok çalışmaya imza atan Teknosa, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılan sürdürülebilir ürün alışverişlerinde TeknoClub üyeleri adına birer fidan bağışlıyor.

Teknosa, TeknoClub üyeleri adına Ege Orman Vakfı iş birliğiyle oluşturduğu ormanı müşterileriyle birlikte büyütmeye devam ediyor.

Teknosa açıklamasına göre, doğal kaynakların tasarruflu kullanımından döngüsel ekonomiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yenilenebilir enerji kullanımına sürdürülebilirlik alanında birçok çalışmaya imza atan Teknosa, sadakat programı TeknoClub üyeleri için Ege Orman Vakfı iş birliği ile oluşturduğu Teknosa TeknoClub Müşterileri Ormanı'nı büyütmeyi sürdürüyor.

Teknosa, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılan sürdürülebilir ürün alışverişlerinde TeknoClub üyeleri adına birer fidan bağışlıyor.

"Çevreye bir katkı sizden, bir katkı TeknoClub'tan" sloganıyla hareket eden Teknosa, gelecek kuşaklara yaşam dolu bir dünya bırakmak için sürdürülebilir çalışmalara ağırlık vermeye devam edecek.