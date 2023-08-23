Teknosa, Okula Dönüşte Öğrencilere ve Ailelere Fırsatlar Sunuyor

Teknosa, okula dönüşte binlerce ürün grubunda farklı fırsat ve kampanyalarla öğrencilere ve ailelere destek oluyor. Notebook, tablet, kulaklık gibi ürünlerde avantajlar ve hediyeler sunulacak.

Teknosa, öğrencilerin ve ailelerin okula dönüş coşkusuna binlerce ürün grubunda farklı fırsat ve kampanyalarla ortak oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okula dönüşte ihtiyaç listesinde öne çıkan ürünlere ağırlık veren Teknosa'da notebook ve tabletler yıldız ürünler olurken, mouse, notebook çantası, mousepad gibi tamamlayıcı ürünler de ilgi görüyor.

Yanı sıra bluetooth kulaklıklar, kulak üstü kablosuz kulaklıklar, taşınabilir kablosuz projeksiyon cihazları, akıllı telefon ve akıllı saatler de tüketici tercihlerinde öne çıkıyor.

Teknosa'da ağustos sonuna kadar Samsung tabletlerde "Tekno Garanti" fırsatı sunulurken, Casper notebooklarda uygun fiyat fırsatları ile Honor x9 modelinde "Full Destek Paketi" kampanyası tüketicileri bekliyor. Verilen bilgiye göre, seçili akıllı telefonlarda avantajların yanı sıra "Tekno Garanti" ve kulaklık hediyeleri de mevcut.

Eylül boyunca Lenovo ve Asus Gaming notebooklarda fırsatlar, giriş seviyesi segmentinde Acer notebooklarda uygun fiyatlar, Apple marka tablet ve notebooklarda ise öğrencilere özel avantajlar sunulacak ve aynı dönemde teknosa.com üzerinde anlık kampanyalar gerçekleştirilecek.

Kampanyalardan Teknosa'nın 64 ile yayılan 190'a yakın satış noktası ile teknosa.com'dan alışveriş yapanlar yararlanabiliyor.