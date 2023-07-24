Teknosa, Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde Birinci Oldu

Teknosa, Türkiye İtibar Akademisi'nin açıkladığı Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde, 'Elektronik ve Perakende' kategorisinde birinci oldu. Şirket, benzersiz müşteri deneyimi için pek çok yenilik ve ilkleri hayata geçirmiş ve bu alandaki başarılarına bir yenisini eklemiştir.

Teknosa, Türkiye İtibar Akademisi'nin açıkladığı Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde, "Elektronik ve Perakende" kategorisinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "benzersiz müşteri deneyimi" için tüm kanallarında pek çok yeniliğe ve "ilk"e imza atan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bu alandaki başarılarına yenisini ekledi.

Türkiye İtibar Akademisi'nin Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğü ve Beykoz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Müşteri Memnuniyeti Endeksi sonuçlarında Teknosa da yerini aldı. Teknosa, farklı sektörlerden 66 markanın müşteri memnuniyetine göre sıralandığı endekste, "Elektronik ve Perakende" kategorisinde birinci olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin 64 ilinde 200'e yakın satış noktasında teknolojiseverlerle buluşan Teknosa'nın, en iyi müşteri deneyimini sağlamak için yeniliklerini sürdüreceği belirtildi.