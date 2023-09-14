Teknosa, Mirakl tarafından ödüllendirildi

Teknosa, dünya genelinde işletmelere pazar yeri altyapısı sağlayan unicorn girişim Mirakl tarafından Londra'da düzenlenen Platform Pioneer Summit Dünya Turu Konferansı'nda, pazar yeri iş modeliyle "Ölçekte Başarı" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazar yerini hayata geçiren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

B2B VE B2C işletmeler için pazar yeri platformu sunan Mirakl tarafından Londra'da Platform Pioneer Summit World Tour Konferansı gerçekleştirildi.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin'in de konuşmacı olarak yer aldığı konferansta pazar yeri platformlarına dair en son trendler ve stratejiler tartışıldı. Konferansın hemen ardından ise uluslararası markaların ödülle buluştuğu Pioneer Awards ödül töreni düzenlendi.

Teknosa, dünyanın önde gelen markalarının sıralandığı törende pazar yeri iş modeliyle "Ölçeklendirme Başarısı" ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödülü konferans kapsamında katılımcılarla pazar yeri dönüşüm yolculuğunu paylaşan Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu, Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer ve Dijital Ticaret Kanalları Grup Müdürü Tahir Yıldız aldı.

Teknosa, geçen yıl şubat ayında fiziksel mağazaları olan dijital bir platforma dönüşme hedefiyle Türkiye'de kendi sektöründeki ilk pazar yeri iş modelini hayata geçirdi. O tarihten bu yana ürün çeşitliliğini yaklaşık 26 kat artırarak 130 bine çıkaran şirket, online platformunun trafiğini de yaklaşık yüzde 50 oranında yükseltti.