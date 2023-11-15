Teknosa Gaming Parkour Turnuvası Devam Ediyor

Teknosa'nın farklı şehirlerdeki mağazalarında düzenlenen 'Teknosa Gaming Parkour' turnuvası, 24 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Turnuvada birinci olan yarışmacıya 100 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki verilecek.

Teknosa'nın farklı şehirlerdeki mağazalarında düzenlenen "Teknosa Gaming Parkour" 24 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Teknosa'nın farklı şehirlerdeki mağazalarında düzenlenen "Teknosa Gaming Parkour" oyun tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor.

"Oyunda Buz Çağı" mottosuyla hayata geçen yarışma serisi oyun tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Teknoloji sektörünün devleri Intel Türkiye, Lenovo Türkiye ve Microsoft iş birliğiyle düzenlenen "Teknosa Gaming Parkour"da yeni durak Ankara'nın gözde buluşma noktası Etlik Antares ve Nata Vega Outlet mağazaları oldu.

Performansa ve hıza dayalı Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat gibi dünyaca ünlü oyunları oyunların oynandığı yarışmada, oyun tutkunları performanslarıyla büyülerken, rekabet ve eğlence dolu anlar yaşandı.

Büyük ödül için mücadele sürüyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyunseverleri bir araya getiren turnuva 24 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Renkli anlara ev sahipliği yapan turnuvaların sonunda en hızlı 15 finalist, büyük ödül için final turnuvasında kıyasıya mücadele edecek. Turnuvada birinci olan şanslı yarışmacı, 100 bin TL değerindeki Teknosa hediye çeki ile ödüllendirilecek. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılar, 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği kazanarak oyun dünyasına daha fazla erişim sağlama fırsatını yakalayacak.

Açıklamaya göre turnuva takvimi şu şekilde olacak:

18 Kasım Cumartesi-İstanbul Akbatı, 19 Kasım Pazar-İstanbul Maltepe Park, 25 Kasım Cumartesi-Eskişehir Espark, 2 Aralık Cumartesi-Kocaeli Gebze Center, 9 Aralık Cumartesi-Ankara Armada, 10 Aralık Pazar-Ankara Cepa, 23 Aralık Cumartesi-İstanbul Kadıköy Tepe Nautilus ve 24 Aralık Pazar-İstanbul Vadistanbul.