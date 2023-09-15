Teknosa Gaming Parkour Başladı

Teknosa'nın farklı şehirlerdeki mağazalarında düzenlenen oyunda buz çağı heyecanı Ankara'da yoğun ilgiyle başladı. 4 ay sürecek yarışmalar sonunda en hızlı olan yarışmacı 100 bin TL değerindeki Teknosa hediye çekinin sahibi olacak.

Teknosa'nın farklı şehirlerdeki mağazalarında 4 ay boyunca sürecek oyunda buz çağı heyecanı Ankara'da yoğun ilgiyle başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyun tutkunları, Ankara Etlik Antares Extra ve Nata Vega Extra mağazalarında 3 saat boyunca süren etkinlikte parkuru boş bırakmadı.

50 asil ve 50 yedek katılımcı şeklinde planlanan yarışmada, asil kayıtlar 30 dakika içinde tamamlandı. 3 saatlik etkinliklerin hiçbir anında parkur boş kalmazken, bazı yarışmacılar ilk etkinlikte başarısız olunca, ikinci etkinliğe çalışıp yeniden katıldı. İlk gün parkurun 3. oyunu olan Mortal Kombat 11'de elenen yarışmacı, ikinci gün mağaza birincisi olma başarısını gösterdi.

Teknosa Gaming Parkour kapsamında Ankara'nın yanı sıra Teknosa'nın İstanbul, Antalya, İzmir, İzmit ve Eskişehir'deki 15 mağazasında da oyunseverler bir araya gelecek.

4 ay sürecek yarışmalar sonunda 15 mağazada oyunu başarılı şekilde tamamlayan yarışmacılar arasında en hızlı olanlar belirlenecek ve 15 finalist en iyi olmak için tekrar yarışacak.

Turnuvada en iyi dereceyi alan yarışmacı 100 bin TL değerindeki Teknosa hediye çekinin sahibi olacak. Ayrıca etkinlik kapsamında en iyi dereceyi elde eden katılımcılar 2 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki ve 1 yıllık Xbox Game Pass üyeliğini kazanma şansını yakalayacak.

Teknosa'nın sürpriz ödül heyecanına sadece kazananlar değil, yarışmaya katılan herkes ortak olacak. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılar, bir aylık Xbox Game Pass üyelik ödülünü kazanarak oyun dünyasına daha fazla erişim sağlama imkanı elde edecek.