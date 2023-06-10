Teknosa'dan Babalar Günü'ne özel teknolojik hediye fırsatları

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Babalar Günü için teknolojik hediye arayışında olanların ihtiyacına farklı seçeneklerle cevap veriyor. Şirket açıklamasına göre, Teknosa, bakımlı babaların en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında gelen erkek bakım kitlerinde özel fırsatlar sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Babalar Günü için teknolojik hediye arayışında olanların ihtiyacına farklı seçeneklerle cevap veriyor.

Şirket açıklamasına göre, Teknosa, bakımlı babaların en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında gelen erkek bakım kitlerinde özel fırsatlar sunuyor.

14 Haziran'a kadar geçerli kampanyada Philips erkek bakım kiti 659 TL yerine 499 TL'den, Braun sakal şekillendirme ve tıraş makinesi tercih edenlere Braun yedek başlık ise 299 TL yerine 99 TL'den satışa sunuluyor.

Philips 9000 serisi ıslak kuru tıraş makinesi alan Teknoclub müşterilerine özel Philips filtre kahve makinelerinde yüzde 10 indirim yapılıyor.

9-26 Haziran tarihleri arasında seçili Lenovo marka oyun bilgisayarları ve Acer, Asus, Honor markalı tablet ve notebooklarda da yüzde 10'a varan indirimler tüketicileri bekliyor. Seçili Samsung telefonları alan tüketicilere de 12 Haziran'a kadar kulaklık, akıllı saat ve indirim çeki ayrıcalıkları sunuluyor.

Aksesuar grubunda da seçenekler bulunuyor. Haziran ayı sonuna kadar Harman Kardon bluetooth hoparlöre 8 bin 290 TL yerine 7 bin 499 TL'ye, Sennheiser kulak içi kulaklığa 3 bin 999 TL yerine 2 bin 399 TL'ye, Razer Hammerhead Pro Tws kulaklıklara 4 bin 190 TL yerine 1990 TL'ye sahip olunabiliyor.

Ayrıca TeknoClub üyeleri için JBL hoparlör ve Oppo kablosuz kulaklıkta da farklı indirim seçenekleri yer alıyor. Teknosa'nın özel markası Preo'da da TeknoClub üyeleri için 18 Haziran tarihine kadar taşınabilir müzik sistemi 2 bin 599 TL, erkek bakım kiti 199 TL ve kameralı drone 949 TL fiyatla müşterileri bekliyor.

Kampanya kapsamında farklı ürün arayışında olanlar için düşünülmüş fırsatlar da bulunuyor. 16-19 Haziran tarihleri arasında Corby smart drone 899 TL yerine 799 TL, Sony Playstation oyun konsolu 11 bin 999 TL yerine 9 bin 999 TL, Microsoft oyun konsolu 11 bin 999 TL yerine 9 bin 999 TL, Skyjet elektrikli katlanabilir bisiklet de 16 bin 999 TL yerine 15 bin 999 TL'ye sunuluyor.

Kampanyadan Teknosa'nın 66 ildeki 200'e yakın satış noktasından ve teknosa.com'dan alışveriş yapanlar yararlanabilecek.