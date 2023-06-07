Teknosa, Cool Markalar Araştırması'nda birinci oldu

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Cool Markalar Araştırması'nda tüketicilerin en havalı bulduğu markalar arasında yer aldı. Teknosa, 2015 yılından beri düzenlenen ve 30'u aşkın kategoride binlerce kulanıcının oylarıyla yapılan çalışma sonucunda bu yıl da 'Teknoloji Perakendecisi' kategorisinde birinci oldu. Araştırma, Şubat-Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma datası, geniş Roamler Türkiye üye havuzundan 18-54 yaş arası bin katılımcıdan mobil uygulama aracılığıyla toplandı.