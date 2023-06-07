Teknosa, Cool Markalar Araştırması'nda bir kez daha birinci oldu

Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması'nda "Teknoloji Perakendecisi" kategorisinde birinci oldu. Teknosa, üst üste 7 kez "Cool Marka" seçilerek tüketicilerin en havalı bulduğu markalar arasındaki yerini korudu.

Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması'nda bir kez daha tüketicilerin "en havalı" bulduğu markalar arasındaki yerini aldı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, 2015'ten beri düzenlenen ve 30'u aşkın kategoride binlerce kullanıcının oylarıyla yapılan çalışma sonucunda bu yıl da "Teknoloji Perakendecisi" kategorisinde birinci oldu.

Teknosa'nın teknoloji market kategorisinde üst üste 7 kez "Cool Marka" seçildiği Cool Markalar Araştırması, şubat-mart döneminde gerçekleştirildi. Araştırma datası, geniş Roamler Türkiye üye havuzundan 18-54 yaş arası 1000 katılımcıdan mobil uygulama aracılığıyla toplandı.