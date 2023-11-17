Teknosa, ALFA Awards'ta Yılın Tüketici Markası seçildi

Teknosa, müşterilere daha iyi bir deneyim sunma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği yeniliklerle ALFA Awards'ta "Elektromarket" kategorisinde "Yılın Tüketici Markası" olarak altın ödül aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen törende, Teknosa "Elektromarket" kategorisinde "Yılın Tüketici Markası" seçilerek, iki yıl üst üste altın ödülün sahibi oldu.

Teknosa, dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda attığı adımlar sonucu kazandığı ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek, 2014 yılından beri Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar"ın belirlendiği ALFA Awards'ta "Yılın Tüketici Markası" olarak ikinci kez altın ödül aldı.

12 ilde 1200 kişi oylamaya katıldı

ALFA Awards'ın kazananları, Akademetre'nin uluslararası standartlara uygun metodolojisi ile belirlendi.

Türkiye genelinde 12 ilde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada 1200 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Araştırma, müşteri deneyimini değerlendirmek için müşterilerin arzu boyutu, markayı deneyimleme istekleri, iletişim boyutu, markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği ve ilişki boyutu gibi kriterleri kullanarak gerçekleştirildi.