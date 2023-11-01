Teknopark İstanbul, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanında uluslararası başarı kazandı

Teknopark İstanbul, Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından düzenlenen bir projenin parçası olarak sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye dair çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Bu, Teknopark İstanbul'un ikinci uluslararası başarısı oldu.

Teknopark İstanbul'un sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye dair çalışmaları, Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Özel Ekonomik Bölgeler için Küresel İttifak Konferansı ile iş birliği içinde yürütülen bir projenin parçası olarak 400 aday arasından seçildi. Böylece Teknopark İstanbul, daha önce aldığı Uluslararası ARC Ödülü'nün ardından ikinci uluslararası başarısını kazanmış oldu.

Teknopark İstanbul, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Teknopark İstanbul'un sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye dair çalışmaları, Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Özel Ekonomik Bölgeler için Küresel İttifak Konferansı ile iş birliği içinde yürütülen bir projenin parçası olarak 400 aday arasından seçildi.

Teknopark İstanbul, geçen yıl Güney Kore'de düzenlenen 25. Asya Teknoparklar Birliği Konferansı'nda (ASPA) yaptığı "Innovation Ecosystems and Circular Economy" konulu sunumda yer verdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri ile '50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Model Bölgesi (50 SDG Model Zones)' arasına girmeyi başardı.

MUHAMMET FATİH ÖZSOY: İSTANBUL'DA GLOBAL BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, Teknopark İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek 26. Asya Bilim Parkları Birliği (ASPA) Konferansı'nın hazırlıklarını yaparken sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanındaki bu başarıyı büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi. Özsoy, "13-15 Kasım arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan ASPA Konferansı hazırlıklarımızı heyecanla sürdürürken büyük hassasiyetle yaklaştığımız sürdürülebilirlik konusundaki sunumumuzun takdir görmesi bize büyük gurur verdi. Her başarının sorumluluğumuzu artırdığına inanıyorum. Bu sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul olarak ASPA Konferansı'na ev sahipliği yapacağız. Yeni iş birlikleri ve anlaşmalar ile güçlü konumumuzu pekiştireceğiz" dedi.

ULUSLARARASI ALANDA İKİNCİ BAŞARI

Teknopark İstanbul'un "Türkiye'nin En Büyük Milli Takımıyız" ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu, bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası ARC Awards'ta ikisi altın dört ödül kazandı. 26. ASPA Konferansı bu yıl "Asya Bilim ve Teknoloji Parkları'nı İpek Yolu Modelinde Birleştirmek" temasında yapılacak. Teknopark İstanbul'un da üyeleri arasında olduğu Asya Teknoparkları Birliği, Asya bölgesinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve İleri Teknoloji Endüstri Bölgeleri arasında iş birliği ve teknoloji transferinin geliştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, ortak eğitim ve akademik programlar ile iş etkinliklerinin düzenlenmesi gibi faaliyetler yürütüyor.