Teknopark İstanbul, robotik odaklı 7 girişimi potansiyel yatırımcılarla buluşturdu

Teknopark İstanbul'un düzenlediği Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma etkinliğinde, robotik odaklı 7 girişim potansiyel yatırımcılar ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi. Etkinlikler, girişimcilerin projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarının ölçeklenmesi ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Teknopark İstanbul, çalışmalarını sürdüren robotik odaklı 7 girişim, 10'uncusu düzenlenen Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma etkinliğinde, potansiyel yatırımcılar ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek projelerini tanıtma fırsatı buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla girişimcileri yatırımcılar ve iş dünyasından önde gelen firmalarla buluşturarak, projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarının ölçeklenmesi ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Bu amaçla kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla geleneksel olarak Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma etkinlikleri düzenleyen Teknopark İstanbul, bu etkinliklerin 10'uncusunu robotik teknolojiler odağında gerçekleştirdi.

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte sergilenen yenilikçi iş birliği modellerinin, girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yerebakan, "Bu etkinlikler, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. Girişimcilerimiz, TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara projelerini anlatma şansı yakalıyor. Bu sayede yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.