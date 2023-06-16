Teknopark İstanbul Girişimleri Yatırımcılarla Buluştu

Robotik teknolojiler odaklı Teknopark İstanbul girişimleri 10. Açık Kapı etkinliğinde yatırımcılarla buluştu. Teknopark İstanbul, düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla girişimcileri yatırımcılar ve iş dünyasından önde gelen firmalarla buluşturuyor.

Robotik teknolojiler odaklı Teknopark İstanbul girişimleri 10. Açık Kapı etkinliğinde yatırımcılarla buluştu.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla girişimcileri yatırımcılar ve iş dünyasından önde gelen firmalarla buluşturan teknopark, projelerinin satışa dönüşmesine, satışların ölçeklenmesine ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla geleneksel olarak "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinlikleri düzenleyen Teknopark İstanbul, bu etkinliklerin 10'uncusunu robotik teknolojiler odağında gerçekleştirdi. Etkinlikte, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ile Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu konuşma gerçekleştirdi.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Topçu, 10. Açık Kapı'da sergilenen yenilikçi iş birliği modellerinin, girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Topçu, "Bu etkinlikler, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. Girişimcilerimiz, TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara projelerini anlatma şansı yakalıyor. Bu sayede yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Teknopark İstanbul, kuracağı girişim sermayesi yatırım fonuyla gelecek dönemde startupları kendisi de desteklemeye başlayarak girişimci sayısını artıracak.

"Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde projelerini sergileyen girişimler arasında "Bottobo Robotics", "Remora Teknoloji", "Pi Robotik", "Arı Drones", "Ozztech", "Robo" ile "Sanlab" yer aldı.