Teknopark İstanbul'da Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma Etkinliği Düzenlendi

Teknopark İstanbul, potansiyel yatırımcılar ile iş dünyasından temsilcileri bir araya getiren Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma etkinliğini düzenledi. Etkinlikte, robotik teknolojiler odağında yenilikçi işbirliği modelleri sergilendi.

Teknopark İstanbul'da düzenlenen "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde, potansiyel yatırımcılar ile iş dünyasından temsilciler bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden Teknopark İstanbul, düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla girişimcileri yatırımcılar ve iş dünyasından önde gelen firmalarla buluşturarak; projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarının ölçeklenmesi ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu amaçla kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla geleneksel olarak "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinlikleri düzenleyen Teknopark İstanbul, bu etkinliklerin 10'uncusunu robotik teknolojiler odağında gerçekleştirdi.

Cube Incubation'da düzenlenen 10. Açık Kapı etkinliği, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte sergilenen yenilikçi işbirliği modellerinin, girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu etkinlikler, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. Girişimcilerimiz, TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara projelerini anlatma şansı yakalıyor. Bu sayede yeni işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul, kuracağı girişim sermayesi yatırım fonu ile gelecek dönemde startup'ları destekleyerek girişimci sayısını artıracak.

"Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde projelerini sergileyen Teknopark İstanbul girişimleri şu şekilde:

Bottobo Robotics: Otonom mobil robotlar odağında donanım ve yazılım çözümleri üzerine çalışıyor.

Remora Teknoloji: Su altı tekne temizleme sistemleri konusunda robotik sistemleri üzerine proje geliştiriyor.

Pi Robotik: Robotik otomasyon, makine görmesi ve yapay zeka alanları üzerine çalışıyor.

Arı Drones: Göstergeler ve kameralı dron teknolojisiyle bir araştırma dronu geliştiriyor.

Ozztech: Siber güvenlik alanında yazılımlar geliştiriyor.

Robo: Başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektöre endüstriyel otomasyon konusunda hizmet veriyor.

Sanlab: Simülasyon yazılımları ve robotik alanında eğitim teknolojileri geliştiriyor.