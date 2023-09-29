Teknopark İstanbul, Altın Küpü Yatırım Ağı Projesi ile Yatırımcıları Teknoloji Geliştiren Girişimlerle Buluşturuyor

Teknopark İstanbul, Altın Küpü Yatırım Ağı projesi ile yüksek net değerli yatırımcıları, AR-GE merkezleri, diğer kurum ve kişileri, teknoloji geliştiren kuluçka merkezi firmalarıyla buluşturmayı hedefliyor. Proje, yenilikçi girişimlere sermaye erişimi sağlayarak teknoloji dünyasındaki büyümelerini hızlandıracak.

Teknopark İstanbul, Altın Küpü Yatırım Ağı projesi ile yüksek net değerli yatırımcılar, AR-GE merkezleri, diğer kurum ve kişileri, teknoloji geliştiren kuluçka merkezi firmalarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Altın Küpü Yatırım Ağı projesinin tanıtım töreni, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Özyurt'un katılımıyla Teknopark İstanbul Turgut Özel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Altın Küpü Yatırım Ağı, Teknopark İstanbul ve Cube Incubation tarafından desteklenen yenilikçi girişimlere, rekabetçi bir ortamda başarıya ulaşma fırsatı sunarak teknoloji dünyasındaki büyümelerini hızlandıracak. Sermaye erişimi, günümüzde yenilikçi fikirlerin önündeki en büyük engel. Altın Küpü Yatırım Ağı, teknoloji dünyasına inovatif fikirleriyle katılmayı amaçlayan girişimcilere bu engelin üstesinden gelmelerinde yardımcı olacak. Aynı zamanda, yatırımcılar için de çeşitli fırsatlar sunan projede yatırımcılar; geleceğin potansiyel başarı hikayelerine erişebilme ve büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yaparak kar elde edebilme fırsatına sahip olacak.

Teknolojinin önemli bir kalemi olan; yatırımcılar ile teknoloji geliştiren kuluçka merkezi firmalarını buluşturmayı hedefleyen Altın Küpü Yatırım Ağı projesi, Teknopark İstanbul ve Cube Incubation tarafından desteklenen yenilikçi girişimlere, rekabetçi bir ortamda başarıya ulaşma fırsatı sunarak teknoloji dünyasındaki büyümelerini hızlandıracak, sermaye erişimi gibi günümüzde kreatif fikirlerin önündeki en büyük engelleri ortadan kaldıracak.

Bunlara ek olarak, Altın Küpü Yatırım Ağı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ve AR-GE merkezlerinin yasa gereği yatırıma dönüştürme zorunlulukları olan yüzde 2 payları kuluçka merkezlerindeki firmalara kaynak olarak sağlanabilecek. Teknolojik alanda yeni fikirlere sahip girişimcilerin kaynak bulmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu durum, Teknopark İstanbul tarafından hayata geçirilen Altın Küpü Yatırım Ağı projesi ile hem yatırımcılara hem de girişimcilere avantajlar sağlayacak.

"Yatırımcı ve girişimler arasında aracı görev üstleniyor"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, yaptığı konuşmada, bilginin ve kaynağın bu kadar hızlı tüketildiği bu çağda, hangi startupın gelecekte milyon dolarlık şirket olacağını kestirmenin zorluğuna işaret etti.

Startupların girişim ekosistemi içinde büyüyebilmesi için ekosistemin canlı ve yatırım ihtiyacına cevap verebilir nitelikte olması gerektiğini belirten Topçu, şunları kaydetti:

"Altın Küpü Yatırım Ağı ile devlet desteklerinin yanı sıra özel yatırımların da gelecek vadeden girişimlere aktarılması Türkiye'deki startup ekosisteminin gelişmesi için devrim niteliğinde bir adım. Ayrıca proje, girişimcilerin detaylı analizlerini yatırımcılara ulaştırarak yatırımcı ve girişimler arasında aracı görev üstleniyor. Altın Küpü Yatırım Ağı, iddialı değer önerisiyle Türkiye'de yerleşik tüm teknopark kuluçka girişimlerinin önünü açmayı hedefliyor. Bunu yaparken yatırımcılara, erken aşama girişimlere yatırım yapma ve geleceğin unicornlarını ilk keşfedenlerden olma fırsatı sunuluyor."