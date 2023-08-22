Teknolojinin moda dünyasıyla buluştuğu noktada, Refabric adını duymaya hazır olun! Moda dünyası için özel tasarlanmış ve dünyada ilk olan üretken yapay zeka tabanlı moda tasarım asistanı Refabric, tasarımcılarının ve moda tutkunlarının vazgeçilmezi olacak.

Teknolojinin moda dünyasıyla buluştuğu noktada, Refabric adını duymaya hazır olun! Moda dünyası için özel tasarlanmış ve dünyada ilk olan üretken yapay zeka tabanlı moda tasarım asistanı Refabric, tasarımcılarının ve moda tutkunlarının vazgeçilmezi olacak.

Refabric moda dünyasını değiştirmeye hazırlanıyor

Teknolojinin sınırlarını zorlayarak geleceğe yön veren bir yenilik olarak karşımıza çıkan üretken yapay zeka (Generative AI), pek çok sektörde olduğu gibi şimdi de modanın kalbinde. Yerli bir kadın girişimi olan yapay zeka tabanlı moda tasarım asistanı Refabric, tasarımın ve yaratıcılığın sınırlarını genişletirken moda dünyasında etkileyici bir iz bırakıyor.

Moda dünyası için özel tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir uygulama olan Refabric'in ilk ürünü Refabric Basic tasarım süreçlerini daha hızlandırmak, daha yaratıcı hale getirmek, sınırları zorlamak ve yeni estetikleri keşfetmek için kullanılıyor.

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Tasarımcıların kafalarındaki tasarımları kelimelere dökmesi ile Refabric generative AI aracılığıyla benzersiz desenler, renk kombinasyonları ve stiller oluşturarak geleneksel tasarım sınırlarını aşarak, tasarımcıların kendilerine has ilham panoları (mood boardlar) oluşturmalarına destek oluyor.

2023'ün son çeyreğinde Refabric ailesine, moda markaları için özel geliştirilmiş yeniliklerle dolu Refabric Pro da katılacak. Refabric Pro, tasarım süreçlerini daha etkili, verimli ve işbirlikçi bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Refabric Pro, sadece koleksiyonlar oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda tasarım arşivi inşa etme ve daha önceki koleksiyonlarda iyi satış performansı gösteren özellikleri yeni modellere uygulama imkanı sunuyor.

Moda markalarının kendine has tasarım dilini, geçmiş satış performansı ve yeni sezon trendleri ile harmanlayarak, koleksiyonların daha etkili ve beğenilir olmasına destek oluyor. Kapsamlı tasarım arşivi, önceki koleksiyonlara kolay erişim sağlayarak, yeni tasarımlarda eski tasarımlarından ilham alma ve dönüştürme imkanı sunuyor.

Tasarımcıların kendi yazdıkları kelimeler ile tasarladıkları yüksek çözünürlüklü desenlerin, baskı ve üretim için uygun hale getirilmesi Refabric Pro'nun bir diğer öne çıkan yeteneği. Bu özellik, tasarımcıların yaratıcı vizyonlarını gerçeğe dönüştürmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda tasarımcıların ortak çalışabileceği bir tasarım alanı sunuyor.

Refabric, modanın geleceğini şekillendirmeye devam ederken, tasarımcılara ve markalara yeni kapılar açmayı sürdürecek.