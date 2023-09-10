Teknolojide Standardizasyonun Önemi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, teknolojide standardizasyonun, sürdürülebilir geleceğin inşa edilmesi için önemli bir araç olduğunu belirtti. Şahin, teknolojik gelişmelerin, yeni ürünlerin, sistemlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasına olanak sağladığını, küresel iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırdığını ifade etti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, teknolojide standardizasyonun, sürdürülebilir geleceğin inşa edilmesi için önemli bir araç olduğunu belirterek, "Birlikte çalışarak, teknolojide standartların oluşturulması ve yaygınlaştırılması için daha büyük çaba göstermeliyiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine, teknolojik gelişimin, tarihin her döneminde insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunları çözmek için itici bir güç olduğunu söyledi.

Her geçen gün yeni keşfin, yeni bir icat ve daha ileri teknolojilerle daha ileriye taşındığına işaret eden Şahin, yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G teknolojisi, biyoteknoloji ve uzay keşifleri gibi alanlardaki hızlı gelişmelerin, teknolojik evrimin en üst seviyesini temsil ettiğini dile getirdi.

Teknolojide standardizasyonun, sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesi için önemli bir araç olduğuna işaret eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortak standartlar, kullanıcıların ve tüketicilerin güvenini artırırken, inovasyonu ve rekabeti destekler. Birlikte çalışarak, teknolojide standartların oluşturulması ve yaygınlaştırılması için daha büyük bir çaba göstermeli ve geleceğe daha uyumlu, güvenli ve ileri düzeyde teknolojik çözümlerle ilerlemeliyiz. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri desteklemek için standartlar, yolculuğumuzun temel taşları olmalı."

Teknolojide standardizasyon için 5 önemli başlık

Şahin, teknoloji dünyasında standartların güvenlik, uyumluluk, verimlilik ve inovasyon gibi birçok avantajı beraberinde getirdiğini bildirdi.

Teknolojik gelişmelerin, yeni ürünlerin, sistemlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasına olanak sağladığını, küresel iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırdığını anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hızlı değişim ve çeşitlilik, teknolojik uyumluluk ve işbirliği konusunda zorluklar yaratmaktadır. İşte burada teknolojide standardizasyonun önemi ortaya çıkmaktadır. Kabul görmüş kurallar, protokoller, yöntemler ve spesifikasyonların oluşturulması süreci dediğimiz teknolojide standardizasyonun önemini uyumluluk ve entegrasyon, inovasyon ve rekabet, güvenlik ve güvenilirlik, ticaret ve pazar erişimi, sürdürülebilirlik ve çevresel etki gibi 5 başlık altında toplayabiliriz."

Şahin, standartlara uyumun, uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağladığını, ihracat, ithalat süreçlerinde engelleri azalttığını, ticaretin etkin bir şekilde yapılmasına olanak tanıdığını ve pazar erişimini genişlettiğini söyledi.

Standardizasyonun, ekonomi dünyasında birçok alanda önemli etkiye sahip olduğunun altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Teknoloji, ticaret, üretim, hizmet sektörleri ve tüketici güveni gibi alanlarda standardizasyonun yaygınlaşması, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik açısından hayati öneme sahiptir. Standardizasyon, ekonomi dünyasında rekabet gücünü artırma, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlama, pazar erişimini kolaylaştırma, inovasyonu teşvik etme ve tüketici güvenini artırmada birçok avantaj sunar."