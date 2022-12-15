Teknolojide devrim! 1.000GHz bilgisayar için ilk adım atıldı

Bilim insanları, yarı iletkenlere alternatif teknolojiler geliştirerek daha hızlı işlem gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Su bazlı işlemci için Ruhr Üniversitesi Bochum'da çalışma yürüten araştırmacılar, özel bir devre geliştirerek TeraHertz (THz) seviyesinde anahtarlama işlemi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Su bazlı devre ile işlemci için ilk adım! THz hız seviyesine ulaşıldı

Elektronik sistemlerin temel bileşenlerinden biri olan transistörler, barındırdıkları yarı iletkenler aracılığıyla veri işlemek için kullanılıyor. Devrelerde 0 ve 1 değerleri arasında anahtarlama görevi gören transistörler bir araya gelerek işlemcileri oluşturuyor.

Genellikle silikon bazlı olan yarı iletken malzemeler, modern işlemcilerin işlem hızını belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Araştırmacılar, içerisinde çözünmüş iyodür bulunan su ile yaptıkları deneyde günümüzde kullanılan yarı iletkenlerden daha hızlı anahtarlama yapmayı başardı.

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Lazer atımı gönderilerek gerçekleştirilen işlem, elektronların çözünmüş tuzdan dışarı atılmasını sağlıyor. Bu bazlı sistemde iletkenliği artıran işlem, ikinci bir lazer ile 0 veya 1 şeklinde anahtarlamaya dönüştürülüyor.

Lazer darbesi çok hızlı olduğu için su, saniyenin trilyonda biri olan pikosaniyeler içinde durum değiştirebiliyor. Bu sayede THz aralığındaki potansiyel bilgisayar hızı elde edilebileceğini belirten araştırmacılar, bu teknolojiyi ölçeklendirmek için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

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