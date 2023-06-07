Son dönemde küresel çapta artan teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar, bu yılın ilk 5 ayında zirveye çıktı. AA muhabirinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinden derlediği bilgilere göre, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar artarak sürüyor.

Son dönemde küresel çapta artan teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar, bu yılın ilk 5 ayında zirveye çıktı.

AA muhabirinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinden derlediği bilgilere göre, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar artarak sürüyor.

Aralarında Google, Microsoft ve Amazon'un da yer aldığı şirketler, 2023 yılında da işten çıkarmalara devam ediyor.

Layoffs.fyi verilerine göre, yılın başından bu yana 718 teknoloji firması, dünya çapında 200 bin kişiyi işten çıkardı. Geçen yıl 1.056 teknoloji firması, yaklaşık 165 bin kişinin işine son vermişti.

Teknoloji şirketleri, yılın ilk ayında 90 bin çalışanı ile yollarını ayırdı. Ocak 2023, salgının başından bu yana teknoloji sektöründe en fazla işten çıkarmaların yaşandığı ay oldu. Ocak 2022'de sadece 510 kişi işten çıkarılmıştı.

Ocak-Mart 2023, teknoloji sektöründe işten çıkarmalar açısından en kötü çeyrek olarak kayıtlara geçti. İlk çeyrekte 186 bin 454 kişi işten çıkarıldı. Salgının başladığı döneme denk gelen 2020'nin ilk çeyreğinde 9 bin 628 kişinin işine son verilirken, 2020'nin 4. çeyreği, 1.539 kişi ile en az kişinin işten çıkarıldığı dönem oldu.

Google, en fazla işten çıkarma yapan şirket oldu

Alt sektörlere bakıldığında, bu yıl en fazla işten çıkarma, perakende sektöründe faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinde gerçekleşti. Yılın başından bu yana perakende sektöründe 27 bin 541 kişi işten çıkarılırken, en az işten çıkarma 1.829 kişi ile emlak sektöründe oldu.

Siteye göre, en fazla işten çıkarma yapan şirket Google olarak belirlendi. Kovid-19'un başlangıcından bu yana 12 bin kişiyi işten çıkaran Google'ı, sırasıyla Meta, Microsoft ve Amazon takip etti.

Bu arada, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmaları artıran en önemli sebeplerden birinin yapay zeka olduğu belirtilirken, İngiliz telekomünikasyon şirketi BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını, bunlardan 10 bin kişinin mesleğinin yapay zeka tarafından devralınacağını açıkladı.