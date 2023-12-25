Teknoloji Şirketleri İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Son yıllarda teknoloji şirketlerinin yatırımlarını artırmasıyla birlikte yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler sonucunda yapay zeka, akıllı telefonlardan sosyal medya platformlarına, anlık mesajlaşma uygulamalarından iş yazılımlarına kadar pek çok alanda yer edindi.

Öte taraftan yapay zeka, metinden yola çıkarak resim oluşturmak için de kullanılabiliyor. Üstelik bu araçlar oldukça dikkat çeken sonuçlar çıkarabilmekte. Biz de bu içeriğimizde herkesin sıkça duyduğu Midjourney ile büyük teknoloji şirketlerini insana çevirdik.

Teknoloji devleri insan olsaydı nasıl görünürdü?

Bilmeyenler için Midjourney, gerçekçi ve yaratıcı görseller oluşturmak için kullanılabilen metin tabanlı bir yapay zeka aracıdır. Sosyal medyada herkesin dilinde olan bu araç, oluşturduğu görseller ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bağımsız bir araştırma laboratuvarı tarafından geliştirilen Midjourney, abonelik tabanlı bir sistem ile herkesin kullanımına açık. Daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayarak ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz. O halde lafı çok uzatmadan "teknoloji şirketleri insan olsaydı nasıl görünürdü?" ifadesi karşılığında oluşturulan görsellere geçelim.

Ankara'da deniz olsaydı nasıl görünürdü? Yapay zekaya çizdirdik!

Teknoloji dünyasının en tartışılan şirketlerinden Apple

Windows geliştiricisi Microsoft

Arama motoru sağlayıcısı Google

E-ticaret devi Amazon

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