Teknoloji Sektöründe Son Gelişmeler

Xiaomi'nin Almanya'daki etkinliği ve iPhone 15 serisi hakkında yapılan değerlendirmeler ile teknoloji sektöründeki son gelişmeleri öğrenin.

Son haftalarda teknoloji sektörü ve sosyal medya dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Xiaomi'nin Almanya'daki etkinliğini yerinden takip eden ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ise teknoloji editörü Erdi Özüağ ile gündemi değerlendirdi.

Teknoloji sektöründe neler yaşanıyor?

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir etkinlik düzenledi. Lansmanın ana ürünleri 13T ailesi olsa da, Watch 2 Pro gibi farklı modeller de görücüye çıktı. Bu ürünleri alanda izleyen Hakkı Alkan ve Erdi Özüağ kişisel yorumlarından bahsetti.

Videoda ayrıca geçtiğimiz haftalarda ABD'de düzenlenen Wonderlust etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 serisi de unutulmadı. Yeni cihazlarla ilgili fikirlerinden bahseden ikili; titanyum kaplama, gelişmiş kameralar ve yeni Eylem düğmesi hakkındaki düşüncelerini ele aldı.

https:// .net/iphone-15-plus-kutu-a cilimi

Gelişmiş özelliklerine kıyasla Apple ürünlerinin fiyatları da değerlendirildi. Türkiye'de 49 bin TL seviyesinden başlayan iPhone 15 modellerinin kimlere hitap ettiği aktarıldı.

Öte yandan Wonderlust etkinliğinin diğer ürünleri olan Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 de göz ardı edilmedi. Yeni modellerde yer alan Watch S9 işlemcinin özellikleri ve Apple'ın sunduğu diğer yazılımsal yenilikler ele alındı.

Tüm bunların dışında videoda Huawei'den AMD'ye kadar uzanan geniş bir sohbet bulunuyor. Yaklaşık 40 dakikalık video ile son haftaların teknolojik gelişmelerini takip edebilirsiniz.