Teknoloji gündeminde bu hafta neler var?

Gündemde yer alan teknoloji gelişmelerini bugün saat 17: 00'da sizlerle birlikte değerlendiriyoruz.

SDN 5 Çayı 250. bölümü ile sizlerle

5 Çayı canlı yayınımızın 250. bölümünde SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ile SDN editörü Furkan Karaca, bu hafta gelişen CES 2023, yeni zamlar ve diğer teknolojik gelişmeleri sizler için bir araya getirecek.

CES 2023'te Türk girişimler neler sundu, Togg'un yeni konsepti Beyond X nasıl karşılandı? Önemli gelişmelerin neler olduğunu değerlendirecek, sizlerden gelen sorulara da cevap vereceğiz. 17: 00'da 5 Çayı canlı yayınında görüşmek üzere!