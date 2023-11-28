Teknoloji dünyasında fark yaratan hizmetler: Güzel Hosting!

Güzel Hosting, 2008 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen hosting firmalarından biri olarak sektöre yön vermeye devam ediyor.

Güzel Hosting, 2008 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen hosting firmalarından biri olarak sektöre yön vermeye devam ediyor. Alan adı, web hosting, reseller hosting, kurumsal mail hosting, sanal ve kiralık sunucu hizmetleri gibi geniş bir yelpazede sunduğu çözümlerle müşteri memnuniyetini %99'a çıkaran Güzel Hosting, sektördeki eksiklikleri gidererek kullanıcılara sorunsuz bir dijital deneyim sunuyor.

Sadece hosting değil, aynı zamanda müşteri memnuniyeti, destek sistemleri ve teknolojiye ayak uydurma konusundaki başarısıyla fark yaratan Güzel Hosting, sektördeki eksikliklere yönelik sunduğu çözümlerle müşterilerine benzersiz bir dijital deneyim vaat ediyor.

Geniş hizmet yelpazesi ile ihtiyaçlara özel çözümler

Güzel Hosting, sizlere alan adı, web hosting, kurumsal mail hosting, sanal sunucu, kiralık sunucu ve daha birçok hizmeti tek çatı altında sunarak dijital varlıklarınızı yönetmenizi kolaylaştırıyor. Ayrıca, reseller hosting, SSL sertifikaları, sunucu lisansları (cPanel, DirectAdmin, Plesk kontrol panel lisansları, Litespeed Webserver, Cloudlinux vb.) gibi detaylı çözümlerle de işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor.

Firma, sunduğu geniş hizmet yelpazesi ile sadece temel hosting hizmetlerini değil, aynı zamanda işletmelerin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümleri de içeren kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Reseller hosting ile müşteriler, kendi hosting işlerini yönetme imkanına sahip olabilirken, SSL sertifikaları ile güvenliği en üst seviyeye çıkarabilirler. Ayrıca, cPanel, DirectAdmin, Plesk kontrol panel lisansları gibi sunucu lisansları ile işletmeler, kendi sunucularını istedikleri şekilde özelleştirebilir ve yönetebilirler.

Litespeed Webserver ve Cloudlinux gibi detaylı çözümler ise web sitelerinin performansını optimize etme ve güvenliğini artırma konularında işletmelere önemli avantajlar sunar. Güzel Hosting, bu geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine esneklik ve özelleştirme imkanı tanıyarak dijital varlıklarını en iyi şekilde yönetmelerine olanak sağlamaktadır.

Müşteri memnuniyetine odaklı destek sistemi

Güzel Hosting, sadece kapsamlı hizmetleriyle değil, aynı zamanda müşteriye karşı örnek destek sistemi ile de öne çıkıyor. Bilgili ve tecrübeli bir ekip, gerek web site performansıyla ilgili yaşanan sorunlara gerek 7/24 destek ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunarak müşterilerine kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. Bu sayede işletmenize ait web siteniz veya kurumsal e-postanız, dijital dünyada tüm işleriniz aksamadan her zaman aktif kalacaktır.

Güzel Hosting'in bu etkili destek sistemi, öncelikli olarak müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımı konusunda üstün bir fark yaratır. Ayrıca sadece geniş bir hizmet yelpazesiyle saklı kalmaz; 7/24 hizmet veren destek sistemi sayesinde, müşteriler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında anında yardım alabilirler.

İnternet dünyasında bu hızlı tepki ve çözüm süreci, tam da müşterilerin aradığı bir süreç olurken, hizmet satın alımıyla beraber müşteri mutlu olurken, işletmelerin web sitelerinin ve kurumsal e-postalarının sürekli olarak aktif kalmasını sağlayan mekanizmada en iyi şekilde destek alınmış olur.

Güzel Hosting, müşterilerine kesintisiz bir dijital deneyim sunarak iş süreçlerini aksamadan

sürdürmelerine katkı sağlar ve müşterilerine güvenilir bir dijital ortam sunar.

Sorunsuz web site altyapısı

Firmanın sağladığı hizmetler, müşterilere istedikleri en iyi şekilde alınan hizmete karşılık gerçekten de sorunsuz bir web site altyapısı sunuyor. Güzel Hosting, web sitelerinizin altyapısından kaynaklı oluşabilecek her türlü site performansındaki potansiyel yavaşlık sorunlarını en aza indirerek müşterilerine daha hızlı bir hizmeti sağlamaktadır.

Firmanın sağlamış olduğu güvenilir altyapı, ShiftDelete.Net ailesi olarak hizmetlerimizdeki güçlü ve sorunsuz altyapı deneyimimizin temelini oluşturuyor. Şirketimiz olarak, Güzel Hosting'in altyapısını kullanırken, Güzel Hosting'in referanslarımız sayfasında yaptığımız incelemede; 2023 Kasım ayı itibariyle 136 binden fazla müşterisi olan firmanın, Türkiye'nin önde gelen birçok markasının da güvenle tercih ettiği bir altyapı sağlayıcısı olduğunu görmekteyiz.

Teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyor

Firma, teknolojinin hızlı değişimine ayak uydurarak sürekli olarak kendini güncelliyor ve müşterilerine en yeni teknolojileri sunma konusunda öncü bir rol üstleniyor. Bu sayede müşteriler, dijital dünyadaki gelişmelerden en iyi şekilde faydalanabiliyorlar.

Güzel Hosting, müşterilerine güvenilir, hızlı ve kesintisiz bir dijital deneyim sunmaya devam ediyor. Sektördeki pek çok eksiklikleri tamamlayarak ve hosting dünyasındaki dinamiklerde pek çok kararlı adımlarla müşteri memnuniyetini odak noktasına alarak, Güzel Hosting, Türkiye'nin önde gelen hosting firmalarından biri olmayı sürdürüyor.