TEKNOFEST Yarışmacıları Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor

TEKNOFEST teknoloji ve girişim yarışmalarında proje üreten 500 yarışmacı, Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da yer aldığı kongrenin açılış seremonisinde Mark Eliyahu sahne aldı. T3 Vakfı standında projelerini sergileyen yarışmacılar, uluslararası arenada kendilerini tanıtma fırsatı buluyor.

TEKNOFEST teknoloji ve girişim yarışmalarında proje üreten 500 yarışmacı, Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'dan (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan T3 Vakfı'nın global arenada yer aldığı Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) organize ettiği, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) platin sponsoru olduğu Uluslararası Uzay Kongresi devam ediyor.

Türkiye'nin, bilim ve teknoloji alanında hayallerine sınır koymayan, meraklı ve keşfetmeye açık çocuklarını bilimle buluşturan, "Teknoloji geliştiren bir Türkiye" hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanına bilim ve teknoloji yaymaya devam eden T3 Vakfı'nın da yerini aldığı kongrenin açılış seremonisinde Mark Eliyahu sahne aldı.

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın standında gençlere destek verdi

Bakü'de 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde kendi standıyla yer alan T3 Vakfı, TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyı da kongreye götürdü. Açılış günü vakfın standını ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'yi temsil eden TEKNOFEST gençlerinin yanında olarak onlara destek verdi.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışması, roket yarışması, model uydu yarışması, dikey inişli roket yarışması, jet motor tasarım yarışması, helikopter tasarım yarışması, uçan araba yarışması ve ilk kez Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST girişim yarışması kapsamında bulunan eğitim teknolojileri, uzay, havacılık ve savunma teknolojileri, ulaşım ve mobilite teknolojileri, tarım teknolojileri, haberleşme ve iletişim teknolojileri, afet yönetimi teknolojileri temalarından seçilmiş finalist ve derece alan 500 yarışmacı ve girişimci genç, kongrede Türkiye'yi temsil ediyor.

Fuardaki T3 Vakfı alanında TEKNOFEST, Deneyap, T3 Girişim Merkezi, Keşif Kampüsü, T3 Akademi gibi bilim ve teknoloji alanlarında geliştirilmiş ve yürütülen 12 farklı projeye ilişkin ziyaretçilere bilgilendirme yapılıyor. VR gözlük etkinliğiyle uzayın derinlikleri hissettirilirken TEKNOFEST deneyimi de yaşatılıyor.

Tüm bunlara ek olarak teknoloji yarışmalarında girişime dönüşmüş ve hibrit roket motoru geliştiren Novart Savunma, ilk test cep uydusu "İstanbul"u SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatan Hello Space, çocuklar için atölyede kullanılmak üzere model roket kiti geliştiren Model Havacılık ve Uzay Teknolojileri, 2018 yılından itibaren düzenlenen roket yarışmasına katılım sağlayarak büyük ödülün sahibi olan ve şimdilerde ticari aviyonik kart üretimi konusunda çalışmalar yapan İpek Yolu Roket Takımı, 2022 yılında ilk kez TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve yeni nesil ulaşım teknolojisi olan hyperloop aracı ile Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, model uydu yarışmasında üstün başarılar gösteren ve derece almaya hak kazanan Cervos 7B Takımı, Türkiye'de ve dünyada düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında şampiyon olan İTÜNOM İHA Takımı T3 Vakfı standında projelerini sergileyerek ürünleriyle uluslararası arenada kendilerini tanıtma fırsatı buluyor.

Tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olan Uluslararası Uzay Kongresi her yıl 6 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor. Tüm uzay sektörlerini ve konularını kapsayan bu program, akademi ve endüstrideki en son uzay bilgilerini ve gelişmeleri, ağ oluşturma fırsatlarını, kişileri ve potansiyel ortaklıkları sunuyor.

Uluslararası Uzay Kongresi, her yıl ülkeyi, temayı ve yerel organizatörü değiştirerek herkesin dünya uzay sahnesine ilişkin daha fazla bilgi edinmesine ve bu sahnenin bir parçası olmasına olanak tanıyor.