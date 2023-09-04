Ankara'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te 943 bin kişi ziyaret etti. Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlendi.

Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen ve 5 gün süren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

TEKNOFEST yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 943 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılki son TEKNOFEST ise 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de yapılacak.