Teknofest'te Yarışan Öğrencilere Selçuk Bayraktar Ziyareti

BAYRAKTAR'DAN TEKNOFEST'TE YARIŞAN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Benek Otonom Araç Yarışları'nın finallerinde Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencileri ziyaret etti, otonom araçları inceledi. Teknofest gençliğinin hem kendileri için hem de ülke için çok kıymetli olduğunu ifade eden Bayraktar, "Teknofest bir mevsim gibi bu yıl da ilk yarışmasıyla başladı. Adım adım şimdi bu heyecan, coşku artacaktır. 27 Nisan'da da inşallah tüm milletimizle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda buluşacak. Bu yarışma da hem Togg'un buraya gelmesiyle birlikte büyük bir anlam kazandı. Çünkü robotaksi yarışması bizim ilk yıldan beri düzenlediğimiz bir yarışma. Giderek büyüyerek, gelişerek bugünlere geldi. Geleceğin akıllı arabalarını yapacak genç kardeşlerimiz bu yarışmalardan yetişiyor. Birkaç gündür yağmur vardı. Bugün ilk defa yarışlar başladı. Bunlar tabii böyle çok hızlı arabalar değil, daha akıllı arabalar. Özellikle o yönleri ortaya çıkıyor. Ben 81 ilimizden yarışan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.