TEKNOFEST'te sergilenen 'Çevre dostu beton' projesi

TEKNOFEST'te sergilenen 'Çevre dostu beton' projesiyle atık maddeler çimentoyla birleştirilerek hem beton dayanıklılığı artırılıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlanıyor.

TEKNOFEST'te sergilenen "Çevre dostu beton" projesiyle atık maddeler çimentoyla birleştirilerek hem beton dayanıklılığı artırılıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlanıyor.

AA'nın 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlıyor.

Festivalin üçüncü gününde Afet Yönetim Teknolojileri standında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Bilal Esmer ve arkadaşlarının geliştirdiği "Çevre dostu beton" projesi de yer aldı.

Çalışmasını AA muhabirine anlatan Esmer, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, projeyi beton dayanıklılığını artırmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Atık maddelerle çimentoyu birleştirerek beton haline getirdiklerini, bu sayede hem dayanıklılığı artırdıklarını hem de geri dönüşüme katkı sağladıklarını belirten Esmer, "Atıkları özellikle hızlı seviyede gerçekleşen şok enerjilerini emecek malzemelere dönüştürüyoruz. Bunları da genellikle liman işletmelerindeki iskele betonunda, rafineri işletmelerinin alt yapımında ve havalimanlarında kullanıyoruz." dedi.

Betonların dayanıklılığını artırmak için özellikle alüminyum, cam, pet şişeler gibi absorbe düzeyi yüksek atıkları tercih ettiklerini söyleyen Esmer, "Bu yöntemle atık bertarafına katkıda bulunuyoruz. Can ve mal kaybını en aza indirerek katkı malzemeleri geliştiriyor, düşük maliyetli inşaat endüstrisine katkıda bulunacak malzemeler üretiyoruz." diye konuştu.