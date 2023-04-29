TEKNOFEST'te 'Sağlıkta Yapay Zeka' yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Sağlıkta yapay zeka' yarışmasında derece alan öğrencilere ödüllerini Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci takdim etti.

Atatürk Havalimanında TEKNOFEST kapsamında 23 farklı yarışma düzenleniyor. Onlardan biri de 'Sağlıkta Yapay Zeka' yarışması. Yarışmada birinci olan Koç Üniversitesi öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Özellikle kanser hastalığı teşhislerinde doktorun teşhisini kolaylaştıran bir yazılımla birinci olan üniversite öğrencilerine ödüllerini Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci verdi. Ödül töreni sonrası soruları yanıtlayan Birinci, "Gençler sağlık alanında teknoloji geliştirince bu alanla ilgilenen tüm firmalarda onlara destek oluyorlar. Bizde onlara aracılık yapıyoruz. Bunlara yapabileceğimiz en büyük ödül aslında birlikte yaptıkları ürünleri geliştirmek, onlara katkı sunmak, kamuda Türkiye'de kullanılmasını sağlamak ve sonra dünya pazarlarına açılıp birer oyuncu haline gelmesini sağlamak. Bizim en büyük ödülümüz bu olur, onlarında bunu yapmakla Türkiye'ye ödülü bu olur. Savunma sanayisindeki gibi sağlık sanayisinde de gelişmek istiyoruz ve dünyada kıymetli bir oyuncu olmak istiyoruz. İyi bir fırsat alanımız var" dedi.

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-Zahneden ödül takdimi detayları