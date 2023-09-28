TEKNOFEST'te Paraşüt Atlayışı ve Teknoloji Sergileri

İzmir'de TEKNOFEST'te 2'nci gün; paraşüt atlayış ekibi gösteri yaptı (2)

TEKNOFEST uçuş gösterileri kapsamında paraşüt atlayışlarının ardından Bayraktar, T-129 Atak Helikopter, S-70, F-16 SoloTürk selamlama geçişi gibi gösteriler gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlik alanında standı bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 7 genel müdürlük 45 sergi açtı. Buca ilçesindeki Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektronik öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı İsmet Aslan, okul olarak çalışmaları ziyaretçilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sergiledikleri ürünler hakkında bilgi verdi. Herkesi TEKNOFEST'e, teknolojiye dokunmaları için davet eden Aslan, "İlgi çok iyi. Öğrencilerimize geleceğin mühendisleri olarak yetişmeleri için bir zemin sunuyor. Ürünlerimiz arasında deprem bölgesinde ihtiyaç olan yeşil enerji jeneratörü var. Güneşten ve rüzgardan enerji üretebiliyor. Depoladığı enerjiyi teknolojik aletlere yükleyebiliyor. Acil çağrı GSM modülü ekleniyor. Bir sivil toplum kuruluşu, deprem bölgelerinde ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bu jeneratörden sipariş etti. Ticarileştirip milletin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. Giyilebilir teknoloji kullanarak yapay bir el hazırladıklarını da anlatan Aslan, "Sensörleri kola bağladığımızda ihtiyacı karşılıyor. Gelenler taş-kağıt-makas oyunu oynuyor. Ayrıca paletli aracımız üzerindeki kamerasıyla görüntüyü dışarıya gözlük yardımıyla aktarıyor. İlerde geliştirip hizmete sunmak istiyoruz. Gençlere yeni ufuklar kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

TRAFİKTEKİ SÜREYİ AZALTAN ÖDÜLLÜ PROJE

Trafikte geçirilen süreyi kısaltma amacıyla hazırladıkları S- Road projesi hakkında bilgi veren Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Emre Bilal (17), yol çalışmaları, trafik kazaları ve bunun gibi etmenlerin trafikteki süreyi uzattığına dikkati çekti. Bilal, "Kullanıcılara kazaları ve yol çalışmalarını takip edebilecekleri bir uygulama hazırladık. Uygulamamız insanların sürekli kullandıkları yolları işaretleyerek en iyi yol hangisi, bu yol üzerinde herhangi bir çalışma olup olmadığı konusunda bildirim sağlıyor. Çalışmanın adresi, konumu ve oradan fotoğraf gibi doğru bilgiyi ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

'BAZEN YÜRÜNECEK YER OLMUYOR'

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Çınar Dalkılıç (16) da projeyle ilgili şunları söyledi: "Bu projemiz nedeniyle 2023 İstanbul TEKNOFEST'e davet edildik akıllı ulaşım lise kategorisinde en iyi sunum ödülünü aldık. İstanbul'un daha kalabalık olacağını sanmıştım ama İzmir çok yoğun, bazen yürünecek yer olmuyor. Her yaştan insan gördüm. İlkokul öğrencileri de var 70 yaşında teyze de var. Herkes burada."