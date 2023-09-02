TEKNOFEST'te Mazhar Alanson konseri düzenlenecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinler, yarışmalar ve Mazhar Alanson konseri gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinler, yarışmalar ve Mazhar Alanson konseri gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te "dı·key rüzgar tünelı·", "iklı·m tünelı·", "güneş gözlemı·", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı·mülasyon deneyı·m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı·vı·telerı·", "kara ve hava araçları sergı·sı·", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı·nlı·ğı·" yapılacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Festival kapsamında sanatçı Mazhar Alanson konser verecek.