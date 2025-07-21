TEKNOFEST'te Kuantum Teknolojileri Yarışması Başvuruları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Kuantum Teknolojileri Yarışması'na başvurular 30 Temmuz'a kadar devam ediyor. Yarışma, kuantum teknolojileri kullanarak gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Dereceye giren katılımcılara toplam 450 bin lira ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında TÜBİTAK, ComPro ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen Kuantum Teknolojileri Yarışması'na 30 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, kuantum teknolojileri alanında gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen Kuantum Teknolojileri Yarışması, kuantum sinir ağlarını kullanarak düşük kaliteli yüz görüntülerinin tanınması üzerine kurulu konumda bulunuyor.

Katılımcılar, klasik yapay zeka sınırlarının ötesine geçerek kuantum hesaplamanın gücünü güvenlik uygulamalarına taşıyacak. Donanım kategorisinde ise yarışmacılardan, Johnson gürültü termometresiyle düşük sıcaklıklarda yüksek hassasiyetli ölçümler yapabilen sistemler geliştirmeleri bekleniyor.

Dereceye giren katılımcılar, Türkiye'nin kuantum geleceğine katkı sağlarken aynı zamanda önemli maddi ödüllerin de sahibi olacak. Yarışmada birinciliği elde eden takımlar 175 bin, ikincilik ödülünü kazananlar 150 bin, üçüncü olan takımlar ise 125 bin lirayla ödüllendirilecek.

Başvuruları 30 Temmuz'da sona erecek yarışmaya katılmak isteyen adaylar, TEKNOFEST'in resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Teknoloji
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı

Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title