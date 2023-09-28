TEKNOFEST'te İzmir'e yağış uyarısı

İZMİR'de düzenlenen dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fuarı TEKNOFEST alanında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Gözlem TIR'ında açıklama yapan MGM Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, 'Üç gün boyunca özellikle İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış geçişleri göreceğiz. İzmir'de fuara gelecek katılımcıların şemsiyelerini almaları, yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda bir uyarıda bulunalım' dedi.

İZMİR'de düzenlenen dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fuarı TEKNOFEST alanında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Gözlem TIR'ında açıklama yapan MGM Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, "Üç gün boyunca özellikle İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış geçişleri göreceğiz. İzmir'de fuara gelecek katılımcıların şemsiyelerini almaları, yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda bir uyarıda bulunalım" dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fuarı TEKNOFEST'in İzmir ayağı başladı. TEKNOFEST'in düzenlendiği kentte hava durumu merak konusu oldu. TEKNOFEST alanında bulunan MGM Gözlem TIR'ında, Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayan MGM Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, "Festival haftası boyunca özellikle bugün Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde etkili kuvvetli yağış uyarısında bulunduk. Üç gün boyunca özellikle İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Sıcaklık üç gün boyunca en yüksek 28 derece civarında, en düşük 18 derece civarında olacak. İzmir'de fuara gelecek katılımcıların şemsiyelerini almaları, yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda bir uyarıda bulunalım. Üç gün boyunca İzmir'de yağış geçişleri göreceğiz. Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisini yurdun batı kesimlerinde göreceğiz. Özellikle Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, İstanbul ve Trakya'da bu yağışlar kuvvetli olacak. İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış görülürken, merkezde ve fuar alanında bu yağışları gök gürültülü sağanak olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET'

TEKNOFEST kapsamında pek çok hava aracının uçuş yaptığı alanda Meteoroloji Gözlem TIR'ı içinde ölçümleri gerçekleştirdiklerini belirten Budak, "MGM olarak biz tüm paydaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. En önemlilerinden biri de havacılık sektörüdür. Yapmış olduğumuz tahminleri anbean ilgililerle paylaşıyoruz. Uçuşların güvenli ve sağlıklı gerçekleşmesi için paydaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. Gerekli olan sıcaklık, basınç, nem gibi meteorolojik parametreleri alarak tüm bu verileri paylaşıyoruz" diye konuştu.

'METEOROLOJİ GÖZLEM TIR'I, METEOROLOJİK HİZMET SAĞLAMAKTADIR'

TEKNOFEST'teki Meteoroloji Gözlem TIR'ına ilişkin de bilgi veren Budak, "MGM ailesi olarak biz Meteoroloji Gözlem TIR'ında İzmir TEKNOFEST'te yerimizi aldık. Öğrencilerimizle, katılımcılarımızla ve ziyaretçilerimizle buluşma şansını yakaladık. Meteoroloji Gözlem TIR'ı, 2019 yılında Afet ve Acil Durum Başkanlığı ile MGM arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye'de, meteorolojik kaynaklı ve doğal kaynaklı yaşanabilecek tüm afetlerde olay yerinde meteorolojik hizmet sağlamaktadır. Meteoroloji Gözlem TIR'ını küçük bir meteoroloji müdürlüğü olarak düşünebilirsiniz. Meteoroloji Gözlem TIR'ımız ile yurdun çeşitli yerlerine giderek öğrencilerimizle buluşup meteorolojik okuryazarlık konusunda farkındalık yaratıyoruz" diye konuştu.