TEKNOFEST'te Hidrojen Yakıtlı Elektrikli Araçlar İlgi Odağı Oldu

Milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getiren TEKNOFEST Ankara'da üniversitelerin hidrojen yakıtlı elektrikli araçları, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, üniversitelerin hidrojen yakıtlı elektrikli araç "hidromobil" projelerine de ev sahipliği yaptı.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırarak alternatif enerjilerden araç teknolojilerinde yararlanma konusunda kamuoyunun ilgisini çekmeyi amaçlayan ve TÜBİTAK tarafından 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Festival kapsamında bu yıl TÜBİTAK'ın yarışma şartlarını karşılayan 60 elektrikli araçtan 10'u hidromobil kategorisinde bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu, AA muhabirine, fosil yakıtların çevreye verdiği kirliliği önlemek için hidrojen teknolojisinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Hidrojenli araçların yaygınlaşmasıyla yakıt tüketiminde maliyetin de azalacağını dile getiren Terzioğlu, "Elektrikli araçlar, benzinli araçlardan daha az yakıyor, doğayı da daha az kirletiyor. Son dönemlerde bazı markalar çevreye verdikleri kirlilikten ve zarardan ötürü dizel araç üretimlerini sonlandırmaya başladı. Hidromobil ya da hidrojenli araçlar ortaya çıktığında kullanıcılar, daha uygun fiyata, daha temiz enerjiyle çalışan araçlara sahip olacak." diye konuştu.

Terzioğlu, projenin gerçekleştirilebilmesi için ekip ruhunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'in ilk başladığı dönemde insansız hava araçları ön plandaydı ve öğrencilerimizin uçurmuş olduğu bu uçakları görürken şu an Baykar KIZILELMA noktasına geldik. Baykar'da çalışan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun TEKNOFEST geçmişinin olduğunu, bu alanda yetişmiş insanlar olduğunu düşündüğümüzde yani ortada herkesin hatta tüm dünyanın kabul ettiği bir başarı hikayesinin olduğu yerde, hidromobil kategorisi ya da hidrojenli araç noktasında da böyle bir neslin yetişmesinde TEKNOFEST'in büyük katkısının olacağını düşünüyoruz."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hidrojenli araç tasarlayacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veli Çelik de üniversitenin bu yıl TEKNOFEST'e elektrikli araç projesiyle katıldığını ancak gelecek yıl hidrojenli araç projesiyle yer alacaklarını söyledi.

Yeşil dönüşüm çalışmalarında hidrojenin artan önemine dikkati çeken Çelik, şunları dile getirdi:

"Günümüzde araçların menzil problemini çözmek için hidrojenli araçlara geçme gereği var. Bu konuda gençlerle birlikte araç çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Hidrojen, temiz bir enerji için başlangıç olacak çünkü hidrojen yandığı zaman ortama zararlı bileşenler çıkarmıyor, sera gazı oluşturmuyor, su oluşturuyor. Dolayısıyla yeşil dönüşüm çalışmalarında mutlaka hidrojen üzerinde duruluyor. O açıdan ülkemizin bu teknolojik alanda gelişmesini sağlamak üzere hidrojenli araçlar yarışması planlanması gayet yerinde. Farklı firmalar ve kuruluşların da hidrojenle çalışan sistemleri geliştirme projeleri var."

Çelik, TEKNOFEST'in, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi için motivasyon sağladığını belirterek, "Önceki yıllarda böyle bir ortamı, gençleri teknoloji geliştirmeye yönlendirme ortamını bulmamız pek mümkün olmuyordu. Genç beyinlerin bu alanda çalıştırılması, yönlendirilmesi çok güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Hidrojen teknolojileri de ileri teknoloji alanında sayılabilir ve hidrojen, sadece kara, hava değil tüm taşıtlar için, sıvı yakıtlı roketlerden uzay taşıtlarına kadar, kaçınılmaz bir yakıt olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Sıvı olarak depolandığında hidrojenle daha uzun menzil katedilebileceğini kaydeden Çelik, hidrojenin depolanması ve kullanımı esnasında riskler oluşabileceğine ve bu nedenle yüksek teknoloji kullanımının önemli olduğuna dikkati çekti.

Ankara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enes Musa Güçlütürk de "Hidroket" ekibi olarak "TURAZ-U1" isimli hidrojen yakıtlı aracı tasarladıklarını belirterek, hidrojen teknolojisinin tamamıyla keşfedilmemiş bir alan olduğunu ve birçok üniversitenin hidrojen kullanımı konusunda AR-GE çalışmaları yaptığını söyledi.

TEKNOFEST kapsamında yarış kaptanlığı da yapan Güçlütürk, festivalin hidrojen konusunda farkındalık oluşturulmasında önemli rolünün olduğunu ifade etti.