TEKNOFEST'te dikey rüzgar tüneli deneyimi

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te gerçek uçuş deneyimi yaşatan 'dikey rüzgar tüneli'ni deneyimledi. Katılımcılar, uçaktan atlayanların paraşüt açmadan önce yaptığı serbest uçuş hareketinin simülasyonunu deneyimleyerek gerçekçi bir deneyim yaşadılar.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te gerçek uçuş deneyimi yaşatan "dikey rüzgar tüneli"ni deneyimledi.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te katılımcılar, çeşitli etkinlikleri tecrübe etme imkanı buluyor.

Bunlardan biri olan "dikey rüzgar tüneli"nde, uçaktan atlayanların paraşüt açmadan önce yaptığı serbest uçuş hareketinin küçük bir simülasyonu yapılarak insanlara gerçekçi bir deneyim sunuluyor. Tünelde rüzgar hızı 200 kilometreye kadar ulaşırken profesyonel pilotlar 5-6 metrelere kadar yükselebiliyor.

Dikey rüzgar tüneli pilotu Eray Şahin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, insanlara uçma deneyimi yaşatmak için festivalde olduklarını söyledi.

Askerlerin uçaktan atladıklarında paraşüt açmadan önce serbest uçuş hareketi yaptıklarını belirten Şahin, "Burada sağladığımız bu simülasyonun aynısını yaşıyorlar diyebiliriz. Rüzgar gücü 200 kilometre civarında, gerçekten şiddetli. Onun haricinde biz 5-6 metrelere kadar çıkabiliyoruz ama sivil vatandaşlara yaklaşık 2-3 metrede deneyim yaşatabiliyoruz. Etkinliğimiz festival boyunca devam edecek." dedi.

Ürün Müdürü Ahmet Kayaer de dikey rüzgar tünelinin, uçaktan atlandığında paraşütün açılıncaya kadarki zamanı simüle eden bir sistem olduğunu anlattı.

Bunun yerli ve milli bir sistem olduğunun altını çizen Kayaer, "TEKNOFEST ruhuna uygun, ayakları yerden kesen bir ürün. Festival boyunca amatör kullanıcıların deneyimine açık. Şu anda bu ürünü Türkiye'de üreten başka firma yok. Biz de TEKNOFEST'te bu ürünü sürekli olarak konumlandırıyoruz." diye konuştu.

AA muhabirleri deneyimlerini anlattı

TEKNOFEST ile özdeşleşen dikey rüzgar tünelini deneyimleyen AA muhabirleri, yaşadıkları duyguları paylaştı.

AA Ekonomi Muhabiri Zeynep Duyar, uçmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek "Uçmanın nasıl bir his olduğunu, ayakları yerden kesen festival TEKNOFEST'te deneyimleme imkanı buldum ve bu deneyiminden çok keyif aldım ama bunun gerçekten bir uçaktan atladığımızda bize nasıl hissettireceğinin ufak bir simülasyonu olduğunu düşündüğümde biraz korktum. Artık bir uçaktan atlamama gerek yok. Her şeyi burada tecrübe ettim, bu benim için yeterli." ifadelerini kullandı.

AA Dijital Medya Muhabiri Tuba Memiş de bunun, kendisi için muhteşem bir deneyim olduğunu dile getirerek "Benim için güvenli olması önemliydi. Ben öncesinde eğitimcilere sordum, 'Bu nasıl bir platform?' diye. Bize kısa bir eğitim verildi. Bu, benim içimi rahatlattı. Çok güzel bir deneyimdi. Uçtuk... Herkesi bekliyoruz. Erkenden gelirseniz kayıt yaptırabilirsiniz." dedi.

Etkinliğe katılmak isteyenler, sabah 09.00'dan itibaren kayıt yaptırarak uçuş deneyimi yaşayabiliyor.