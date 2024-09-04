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TEKNOFEST'te Bilecik Üniversitesi'nin VR deprem simülasyonu birinci oldu

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknokod Takımı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geliştirdikleri 'Anka Diriliş' adlı VR deprem simülasyonu oyunuyla birincilik elde etti. Oyun, deprem öncesi hazırlık, deprem anı deneyimi ve deprem sonrası yapılması gerekenler adlı 3 aşamadan oluşuyor.

Bu yılki TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne geliştirdikleri "Anka Diriliş" adlı sanal gerçeklik (VR) deprem simülasyonu oyunuyla katılacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknokod Takımı, yarışmada birinciliği elde ederek okullarını gururlandırmak istiyor.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) çatısı altında geçen sene kurulan takım, Yönetim Bilişim Sistemleri ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 6 öğrenciden oluşuyor.

Takım kaptanı İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu Şuranur Derin'in 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ortaya attığı "deprem simülasyonu" fikriyle kolları sıvayan öğrenciler, yaklaşık bir senelik çalışmanın ardından "Anka Diriliş" adlı sanal gerçeklik simülasyonunu geliştirdi.

"Deprem öncesi hazırlık", "deprem anı deneyimi" ve "deprem sonrası yapılması gerekenler" adlı 3 aşamadan oluşan, 14 yaş üstüne hitap eden oyunda oyuncular, olası afetlerden önce ve sonra yapılması gerekenleri sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) deneyimleme imkanı buluyor.

Ürettikleri oyunlarını 5-8 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek "Afet Yönetimi" kategorisindeki TEKNOFEST yarışmasında sergileyecek takım, müsabakalarda birincilik kupasını okullarına kazandırmayı amaçlıyor.

Takım danışmanı İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun, AA muhabirine, oyunun tasarımına literatür taraması yaparak başladıklarını söyledi.

Ardından "Unity" adlı oyun motorunu kullanabilen öğrencilerle irtibata geçtiklerini anlatan Torun, şöyle devam etti:

"Kendi aralarında düzenli toplanarak oyunu geliştirmeye başladılar. VR, yeni bir alan ve bu dalda çok çalışma yok. Öğrenciler bunu öğrenebilmek için çok çaba sarf ettiler. Çeşitli platformlardan Unity'i öğrendiler ve uygulamaya geçtiler. Yaklaşık 1,5 aydır da oyunumuz hazır durumda."

"Sözel eğitim vermek yerine deneyim yaşatmak istedik"

Torun, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, insanlara bu anlamda farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çoğu kişinin depreme dair farkındalığının bulunmadığını vurgulayan Torun, "Sözel eğitim vermek yerine deneyim yaşatmak istedik. Bunu da en iyi VR ile yapabiliriz. VR ile hem görüyor hem de duyuyoruz. Eğer uygun eldivenler giyersem dokunabilirim. Tat ve koku duyusuna yönelik çalışmalar da var." dedi.

Torun, sanal gerçeklik gözlüklerinin düşük maliyetli ve taşınabilir olduğunu, gelecekte uygulamayı geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Derin de sanal gerçeklik oyunlarının farklı kodlama sisteminin olduğunu aktardı.

İşe kodlamayla başladıklarını belirten Derin, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra grafik ve sistem tasarımı yapıldı. 14 yaşının altındaki çocuklar depremden etkilenebilecekleri için 14 yaşının üstündekileri hedef aldık. Amacımızı, hedefimizi, örneklemimizi ve geliştirme sürecimizi anlattığımız detaylı bir rapor yazdık ve 89 puanla finale kaldık. İnşallah birinci olacağız."

Oyunu deneyimleyen Diş Hekimliği Fakültesi personeli Kübra Gümrah Filoğlu ise kumandaları kendi uzvu gibi kullanabildiğini, böylece depreme dair tecrübe kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Teknoloji

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