TEKNOFEST'te Baykar Hızlı Haritalama Sistemi Tanıtıldı

TEKNOFEST'te yüksek çözünürlüklü haritalama yapmak amacıyla üretilen Baykar Hızlı Haritalama Sistemi tanıtıldı. Sistem, terörle mücadele, hasar tespit, anlamsal sınıflandırma gibi alanlarda kullanılabiliyor.

TEKNOFEST'te yüksek çözünürlüklü haritalama yapmak amacıyla üretilen Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de tanıtıldı.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, 30 Ağustos'ta Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalde 14 kamerası bulunan ve BAYRAKTAR TB2'ye entegre edilen Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de katılımcılara tanıtıldı.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu haritalama sistemi standında yetkililerden alınan bilgiye göre cihaz, yüksek çözünürlüklü haritalama yapmak amacıyla üretildi.

Sivil hava araçlarına entegre edilebilen cihaz, terörle mücadele, hasar tespit, anlamsal sınıflandırma, değişiklik tespiti, şehir planlaması gibi alanlarda kullanılabiliyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki hasar tespit çalışmalarında kullanılan haritalandırma sistemi, belirlenen bölgedeki terör barınaklarının tespitini de sağlıyor.

3 boyutlu haritanın ortaya çıkma süreci

Haritalandırma sistemiyle 3 boyutlu görüntü elde edilmesi için sistem öncelikle sivil hava aracına entegre ediliyor. Ardından 14 kamerası bulunan sistem belirlenen bölgede birçok görüntü kaydediyor.

Hava aracı iniş yaptıktan sonra özel bir yazılımla kaydedilen görüntüler birleştiriliyor ve 24 saat sonunda yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu bir harita elde ediliyor.

Yapay zeka

Sistemdeki yapay zeka bir bölgedeki yol, bitki örtüsü, mesken, su veya diğer arazi parçalarını algılayarak sınıflandırıyor.

Ayrıca arabaları, yüzme havuzlarını, güneş panellerini ve çöpleri de otomatik algılıyor.