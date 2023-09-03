TEKNOFEST Son Gününde Aktiviteler ve Hava Gösterileri İle Sona Erecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son gününde aktiviteler, yarışmalar ve hava gösterilerinin yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 5. ve son gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te "dı·key rüzgar tünelı·", "iklı·m tünelı·", "güneş gözlemı·", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı·mülasyon deneyı·m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı·vı·telerı·", "kara ve hava araçları sergı·sı·", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı·nlı·ğı·" yapılıyor.

Festival bugün, "Cazın Kartalları", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "Hürkuş-Gökbey Müzikali"ne sahne olacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımı bekleniyor.

Festival alanı saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.