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TEKNOFEST KKTC'de Yoğun İlgiyle Başladı

TEKNOFEST KKTC'de Yoğun İlgiyle Başladı
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapılarını açtı. Binlerce ziyaretçi, hava gösterileri ve teknoloji yarışmalarına katılmak için alanda toplandı.

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kapılarını açtığı ilk günde yoğun ilgiyle karşılandı. Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılışına binlerce kişi akın etti.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de bugün başladı. Hava gösterileri, teknoloji yarışmaları ve etkinlik çadırlarının bulunduğu festival alanı, gün boyunca ziyaretçi akınına sahne oldu. Aileler, gençler ve çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldururken, uçuş gösterileri ve teknoloji stantları büyük beğeni topladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilk gün beklenenin üstünde katılım olduğunu aktardı.

4 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterileri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gençler, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda projelerini sergilerken, ziyaretçiler de milli teknoloji hamlesinin eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Festivale katılan 10 yaşındaki Emel Soltanov, "Uçuş gösterilerini ben çok beğendim. Çok güzeldi. Bir tane etkinliğe girdim. Bilgi yarışması gibiydi" dedi.

Gülnur Ağun ise, "Muhteşem bir gösteriydi. Çok trafik vardı. Bu yüzden sabah SOLOTÜRK'ü izleyememiştim. Türk Yıldızları'nı izledim. İzlerken çok duygulandım ve heyecanlandım. Ailecek geldik. Uzay ile ilgili bir gösteri vardı onu seyrettim. Bir de ASELSAN'ın gösterisi vardı. Onu izledim. Görsel olarak çok güzeldi. Ben herkese bu teknolojileri buraya getirdikleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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