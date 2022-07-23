TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları devam ediyor TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun'da 4 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor. TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun'da 4 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü, birinci günün özeti ve TEKNOFEST 5. yıl videosuyla başladı. Müzik yayınının yanı sıra Karadeniz halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, "Bilim Türkiye Şovu" da yapıldı. TÜBİTAK'ın katkılarıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması", üniversiteliler arasındaki "Araştırma Proje Yarışması" ile ASELSAN'ın da katkı sunduğu "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" devam ediyor. Yarışmalarda ilk üçe girecek öğrenciler, Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül'de TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek sergiye katılmaya hak kazanacak. TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları, yarın kapanış programıyla sona erecek. AA / Gültekin Yetgin - Teknoloji Karadeniz Araştırma Giresun Teknoloji Haberler

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