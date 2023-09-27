Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'e, astronotlar konuk oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'e, astronotlar konuk oldu.

Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST İzmir kapsamında ABD'li astronot Stephanie Wilson, İtalyan astronot Paolo Nespoli ve Rus kozmonot Denis Matveev, "Astronotlar Anlatıyor: Ayakları Yerden Kesen Hikayeler" adlı etkinlikte konuştu.

Wilson, 13 yaşındayken bir astronotla sohbet etme imkanı bulduğunu, uzaya o zaman ilgi duymaya başladığını anlattı.

İlerleyen yıllarda mühendislik okuduğunu belirten Wilson, daha sonra astronot eğitimlerine başvurduğunu kaydetti.

Wilson, katıldığı bir uzay misyonunda karşılaştığı bir sorundan bahsederek, uzay istasyonunun parçalarını birleştirirken güneş panelleriyle ilgili beklenmeyen bir sıkıntı yaşandığını aktardı. ABD'li astronot, uzaya gitmeden önce aldıkları eğitimler sayesinde sorunun üstesinden gelindiğini söyledi.

İtalyan astronot Nespoli de çocukluk yıllarında astronot olmanın hayalini kurduğunu dile getirerek, astronot olma yolundaki süreçlerden bahsetti.

Mühendislik alanında eğitimlere başladığını, daha sonra astronot seçmelerine katıldığını ifade eden Nespoli, Rusya'nın Soyuz Roketleri'yle çalıştığını kaydetti.

Nespoli bugüne kadar aldığı eğitim ve tecrübelerin, dünyanın farklı yerlerinden, kültürlerinden insanların aynı dünyayı temsil ettiğini ve insanların milleti, kültürü ne olursa olsun dünyayı korumak zorunda olunduğunu öğrettiğini aktardı.

"Dünya bizim tek evimiz, hep birlikte korumamız gerekiyor"

Uzayda 194 gün kalan Rus kozmonot Denis Matveev de uzayda yaşadığı deneyimleri paylaşarak, tüm uzay görevlerinde heyecanlandığını ve aynı zamanda mutluluk duyduğunu belirtti.

Matveev, Avrupa Robotik Kolu (ERA) adı verilen araç dışı aktiviteye yardımcı olacak projeyi çok önemsediğini ve heyecanla çalıştığını aktardı.

Uzay misyonu sırasında beklenmeyen bir sorunla karşılaştığından bahseden Matveev, uzay yürüyüşü sırasında giymek zorunda olduğu kıyafete vücudunun tepki gösterdiğini bu nedenle uzay yürüyüşünü yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

Uzayın kendisine birçok şey öğrettiğini, uzaydan dünyaya bakıldığında sınırların olmadığını, dünyanın yekpare göründüğünü vurgulayan Matveev, "Dünya bizim tek evimiz, hep birlikte korumamız gerekiyor." dedi.