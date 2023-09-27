TEKNOFEST İzmir'de Üniversite Öğrencileri Tarafından Geliştirilen Elektrikli Otomobiller Sergileniyor

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden öğrenciler tarafından geliştirilen elektrikli otomobiller TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan araçlar büyük ilgi görüyor.

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden öğrenciler tarafından geliştirilen elektrikli otomobiller TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de sergilenen elektrikli otomobillerden biri olan aracı İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri tasarladı.

İEÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Murat Türkan, AA muhabirine, böyle bir otomobil geliştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Türkan, tasarımını ve üretimini öğrencilerin gerçekleştirdiği otomobilin şasisinin de büyük oranda yerli imkanlarla imal edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mevcut batarya paketiyle aracın kapasitesi 50 kilometre. Fakat tabii bu bir prototip olduğu için biz az pille bu paketlemeyi gerçekleştirdik. Eğer istenirse ilerleyen dönemlerde pil sayısı artırılarak, aracın menzili 500 kilometreye kadar çıkabilir. Aracımızla 2024 yılında TÜBİTAK Efficiency Challenge'a katılmak istiyoruz."

İEÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olan Berkay İlber Tunakan ise Türkiye'de son yıllarda çok önemli bilimsel çalışmalara imza atıldığını hatırlatarak, "TEKNOFEST gibi bir oluşumun içerisinde bulunduğum için ayrıca mutluyum. Kendi yaptığımız bir aracın burada olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum." dedi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, bilimsel projeler üretme noktasında öğrencileri her zaman teşvik ettiklerini belirterek, "İnanıyorum ki TEKNOFEST gençliği, bundan sonra Türkiye'nin kalkınması için önemli çalışmalara imza atacak." ifadelerini kullandı.

"Kürşat" görücüye çıktı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen hidrojen enerjili elektrikli otomobil "Kürşat" da TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu, AA muhabirine, fosil yakıtların çevreye verdiği kirliliği önlemek için hidrojen teknolojisinin büyük önem arz ettiğini, geliştirdikleri aracın maksimum 70 kilometre hıza ulaşıp mevcut batarya sistemiyle 1 saatlik sürüş gerçekleştirebildiğini anlattı.

TEKNOFEST'in "Elektrikli Araçlar" kategorisi için hazırlamış oldukları otomobile "Kürşat" ismini verdiklerini kaydeden Terzioğlu, "Bu aracımız motoruyla, batarya denetim sistemiyle, enerji yönetim sistemiyle, elektrik-elektronik ve makine mühendisi bölümünden 15 kişinin tasarımı sonucunda ortaya çıkan bir araç. Bu öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde mühendislik eğitimi alıyorlar. Dördüncü sınıftaki öğrencilerimiz deneyimlerini bir alt sınıfa paylaştırarak sürdürülebilir bir yapı içerisinde sürekli kendini geliştiren bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Terzioğlu, aracın yaklaşık 1,5 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Stantta ayrıca SÜ Huğlu Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Programı öğrencileri tarafından geliştirilen av silahları da sergileniyor.