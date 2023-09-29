TEKNOFEST İzmir'de SOLOTÜRK'ten heyecan verici gösteri

Uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in üçüncü gününde SOLOTÜRK, heyecan verici bir gösteri sundu. Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi ekibi SOLOTÜRK, üçüncü günde de manevralarla, katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in üçüncü gününde SOLOTÜRK, heyecan verici bir gösteri sundu.

Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen festival, hava gösterileri, aktiviteler ve atölyelerle sürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi ekibi SOLOTÜRK, üçüncü günde de manevralarla, katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Öğle saatlerinde uçak ve helikopterlerin yer aldığı gösteriye, izleyenler alkış ve marşlarla eşlik etti.

Gösteri sırasında, ana sahne önü ve stantlar arasındaki bölümde yoğun kalabalık oluştu. Kalabalık nedeniyle alanda ilerlemek zaman zaman güçleşti.

"Kobra Hareketi" de denilen "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başaran SOLOTÜRK, gösterilerde 22 farklı hareket sergiliyor.