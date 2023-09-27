TEKNOFEST İzmir'de Kapılarını Açtı

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST'e sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı. Festivalin resmi açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla saat 13.00'de yapılacak.

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST'e sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı. Festivalin resmi açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla saat 13.00'de yapılacak.

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün İzmir Çiğli Havalimanı'nda başladı. 1 Ekim'e kadar devam edecek olan ve daha önce milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festivalin İzmir ayağında, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar alana gelmeye başladı. Festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. Program kapsamında F16 ve Solo Türk uçuşları başladı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak. TEKNOFEST'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. Festivalin resmi açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla saat 13.00'de yapılacak.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

TEKNOFEST'te uçakların gösterilerini büyük ilgiyle izleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor. TEKNOFEST'e Denizli'den geldiğini belirten İsrafil Adam, Oldukça fazla kilometre yaptık ama değeceğini biliyorduk. Devletimiz ve mühendislerimizle gurur duyuyoruz. Bizim milletimiz kendine güvenince çok güzel şeyler başarıyor. Saat 04.00'te yola çıktık. Burada olduğumuz için mutluyuz dedi.

Yıllık iznini TEKNOFEST'e göre ayarladığına söyleyen Murat Aydın, İlk kez TEKNOFEST'i canlı gözle, yerinde görüyorum. Çocuğuma da okuldan izin aldım. Bunu yaşamak çok farklı bir duygu. Bu ülkede yaşayan gençlerin bu ortamda bulunması gerekiyor. Konuşmakta zorlanıyorum. Tüylerim diken diken, gözyaşlarımı tutmakta zorlanıyorum ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte TEKNOFEST'e gelenlerden Erkan Bostancıoğlu, Mutluyuz. Çocuklar da çok heyecanlıydı. Yerli yapım hava araçlarını gördük. Çocuklarımız da gördü. İnşallah onlar da ileride böyle şeyler yapacaklar diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mehmet Akman ise Kaçırmak istemedik ve erkenden geldik. Bunları hep haberlerde görüyorduk. Canlı gözle görmek heyecan verici. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Dünyanın nadir ülkelerinden olduk. İlk gördüğümüz araçlar bizi yeterince tatmin etti ancak gezdikçe daha göreceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı.