TEKNOFEST İzmir'de kapılarını açtı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'lerde 2018 yılından bu yana 10 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, '6 yıllık bir etkinlik için fiziksel anlamda 10 milyon insana dokunabilmek inşallah İzmir TEKNOFEST'te nasip olacak.' dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'lerde 2018 yılından bu yana 10 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "6 yıllık bir etkinlik için fiziksel anlamda 10 milyon insana dokunabilmek inşallah İzmir TEKNOFEST'te nasip olacak." dedi.

AA'nın 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu ve İzmir Çiğli Havaalanı'nda 5 gün sürecek dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün kapılarını açtı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, AA muhabirine, etkinliğin ilk gününde değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 3 büyükşehirde TEKNOFEST yapmaya karar verdiklerini ve bunların ilkini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Hıdır, ikinci TEKNOFEST'i ise 30 Ağustos-3 Eylül döneminde Ankara'da yaptıklarını söyledi. Hıdır, yılın son TEKNOFEST'inin de bugün İzmir'de kapıları açtığına işaret ederek, festivali 121 paydaşla T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirdiklerini bildirdi. Hıdır, ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi Türkiye'nin önde gelen savunma ve teknoloji firmaları, üniversiteler, medya paydaşları ve bakanlıkların da açtıkları stantlar ve verdiği desteklerle etkinlikte önemli rol oynadıklarını vurguladı.

Başkentte olduğu gibi İzmir'de de teknoloji girişim yarışmaları düzenleneceği bilgisini veren Hıdır, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'te daha önce teknoloji yarışmalarına katılmış ekiplerimizin çalışmalarını ticari bir boyuta ulaştırmaları, kendi girişimlerini kurarak ülkemizin girişim ekosistemine katkı sunmaları hedefiyle bu yarışmaları düzenliyoruz. Yarışmalarımız Ankara'da 6 farklı kategorideydi, İzmir'de ise turizm, sağlık, çevre ve enerji ile engelsiz yaşam teknolojileri olmak üzere 4 kategoride gerçekleşecek. Bu aslında gençlerin teknolojinin sivil alanlarına sunduğu ticari ürünlerini sergileyeceği ve kurdukları şirketleri anlatacağı bir yarışma konsepti."

T3 Vakfı önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile 81 ilde 100 Deneyap Atölyesi hayata geçirme projeleri olduğuna işaret eden Hıdır, buradaki öğrenciler için de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışmaları düzenlediklerini bildirdi.

Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğrenci hedefi

Hıdır, 2018'den bu yana Azerbaycan'daki de dahil İzmir ile beraber toplam 9 TEKNOFEST gerçekleştirdiklerini ve İstanbul'daki son etkinlikte 2,5 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdıklarını anlattı.

Festival hedeflerine ilişkin bilgi veren Hıdır, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'te 2018'den bu yana toplam 10 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyorduk. 6 yıllık bir etkinlik için fiziksel anlamda 10 milyon insana dokunabilmek inşallah İzmir TEKNOFEST'te nasip olacak. Online ziyaretçi kayıtlarımız devam ediyor. Şu ana kadar 400 binden fazla kayıt aldık. Özellikle okulların açık olması dolayısıyla öğrencilerin buraya okullarıyla birlikte ziyarete gelmelerini bekliyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarı Özdemir Bayraktar amcamız, çocukların TEKNOFEST'te olmasına çok önem verirdi. Onun vefatının ardından hayata geçirdiğimiz bir gezi programımız var. Bu kapsamda festivali gerçekleştirdiğimiz illerin çevre il, ilçe ve köylerinden öğrencilerimizi TEKNOFEST'e getiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 3 büyükşehirde düzenlediğimiz TEKNOFEST'lere toplamda 100 bin öğrencimizi getirmeyi hedeflemiştik. Bu hedefimize de İzmir'de ulaşmayı planlıyoruz."