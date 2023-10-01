TEKNOFEST İzmir'de Hava Gösterileri ve Renkli Görüntüler

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İzmir'in son gününde ziyaretçi sayısı daha da arttı. Festival alanı dolarken, yine renkli görüntüler yaşandı. Festivalde hava gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ziyaretçiler, festivalde keyifli bir gün geçirmek için alana akın etti.

TEKNOFEST İzmir, son gününde de hava gösterileri ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül'de başlayan festivalin son gününde, ziyaretçi sayısı daha da arttı. Çocukları ve sevdikleri ile pazar gününü festivalde geçirmek isteyenler, alana akın etti.

'SAAT 08.30'DA GELDİK'

Festivale Uşak'tan geldiğini söyleyen Naz Bingöl, "Alana girmek çok zor oldu. Saat 08.30'da geldik ama yine de kalabalıktı. Buradaki ortam çok güzel" dedi.

Ezel Üzer de "Festivali çok merak ediyordum. Evden çok erken saatte çıktık. Güzel bir festival olduğunu düşünüyorum. Çok uğraşılmış ve emek verilmiş. Katılımcılar da dolu dolu" diye konuştu.

'İNANILMAZ BİR KALABALIK VAR'

Festivale Aliağa'dan katıldığını belirten Şehri Arıkan ise "İnanılmaz bir trafik ve kalabalık var. Bugün katılım daha az olur zannettim ama çok kalabalık. Giriş çok zor oldu. Bu festivali çok merak ediyorduk. Çocuğum kreşte de duymuş. Gösterileri izlemeye geldik. Hava bugün yağmurlu gibi" dedi.

8 yaşındaki Lidya Tunçer, "Burada festival ve atölyeler, etkinlikler var. Burayı çok beğendim. Burada uçakları gördüm" diye konuştu.