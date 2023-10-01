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TEKNOFEST İzmir'de Hava Gösterileri İlgiyle İzlendi

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in beşinci ve son gününde hava gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve diğer ekiplerin zorlu manevraları büyük ilgi gördü.