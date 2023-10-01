TEKNOFEST İzmir'de Hava Gösterileri İlgiyle İzlendi
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in beşinci ve son gününde hava gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve diğer ekiplerin zorlu manevraları büyük ilgi gördü.
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in beşinci ve son gününde de hava gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Çiğli Havaalanı'ndaki festivalin son gününde, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterler gösteriler sundu.
Zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotların gösterileri büyük ilgi gördü.
İzleyiciler alkışlarıyla ekiplere destek verdi. Birçok kişi de cep telefonu kameralarıyla unutulmaz anları görüntüledi.