Teknofest İzmir'de Büyük İlgi

27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e ilgi büyük. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te katılımcıları birçok sürpriz bekleniyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, etkinliğe katıldı.

Teknofest İzmir'e gittik!

Teknofest, her yıl binlerce ziyaretçiyi teknoloji ve inovasyonun en son trendleriyle buluşturuyor. Bu yılki etkinlik, daha önce hiç olmadığı kadar büyük ve etkileyici geçiyor. Hakkı Alkan'ın elde ettiği bilgiye göre Teknofest İzmir etkinliğine Elon Musk da katılabilir.

İçeriğimizde özel bir konuğumuz oldu. Hakkı Alkan, Selçuk Bayraktar ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. "Baykar, uzay için neler düşünüyor?" diye sorusuna "İlk uydumuz olan Fergani'yi önümüzdeki yıl fırlatmış olacağız." dedi. Bayraktar, projenin 5-10 yıla kadar Türkiye'nin uzay seriveninde büyük bir yer alacağını belirtti.

Baykar'ın SpaceX'e rakip şirketi Fergani, ilk uydusu için kolları sıvadı!

Fergani neler yapmak istiyor?

Henüz 50 kişilik bir ekipten oluşan Fergani, ilk olarak alçak yörünge uydu sistemleri üzerine geliştirmelere başlayacak. Burada SpaceX'in Starlink uydu internet şirketinin yaptığı gibi LEO yörüngesine (160 km- 2 bin km) küçük boyutlu uyduları taşıma işlemleri üzerine yoğunlaşacak.

Bu doğrultuda bir diğer adım ise tekrar kullanılabilir sistemler olacak. Zaten Selçuk Bayraktar da Musk'ın yükünü uzaya bıraktıktan sonra yere iniş yapabilen Falcon 9 roketlerini tekrar kullanarak nasıl maliyetten tasarruf yaptığını ve geleceğin bu alanda olduğunu daha önce belirtmişti.